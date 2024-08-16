Три знаки зодіаку дізнаються про сімейну таємницю до кінця серпня: до них 'звернуться' ангели

Період до кінця серпня 2024 буде особливим для трьох уродженців зодіакального кола – до них звернуться ангели. За словами астрологів, сімейну таємницю дізнаються Овни, Водолії та Стрільці. З'ясується нова інформація, яка багато змінить у їхніх стосунках із близькими людьми.

Овен

Овнам буде важко прийти до тями після того, що вони дізнаються про своїх родичів. Доля випадково зв'яже їх з людьми, які знають багато про минуле одного з членів сім'ї. Виявляється, той, кого раніше вважали спокійною людиною, у минулому був зовсім іншим. Це дуже вплине на їхні стосунки.

Водолій

Розбираючи сімейні сувеніри, Водолії натраплять на дивовижні фотографії своїх прадідів та прабабусь. Заінтриговані цим відкриттям, вони захочуть дізнатися правду. Після довгих умовлянь старші члени сім'ї розкажуть про минуле предків. Водолії зрозуміють, що їхній вибір професії так чи інакше пов'язаний із життям їхніх предків. Завдяки цій сімейній історії вони дізнаються про себе багато нового.

Стрілець

Наприкінці серпня Стрільці відчують, що земля йде з-під ніг. Все тому, що вони дізнаються про ганебну таємницю своєї сім'ї. Ця інформація вийде назовні випадково. Хтось скаже на два слова більше, і буде пізно назвати це помилкою. Гірка правда вийде назовні, викликавши суперечку у сім'ї. Образи та сльози минуть, і тоді настане час чесної розмови.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.