Три знаки зодіаку чіпляються за минуле, але тепер на них чекає випробування: гороскоп

Початок березня – час секстилю Місяця та Сатурна. Це означає, що деяким знакам зодіаку доведеться зіткнутися з тим, що їх "гальмує". За словами астрологів, найсильніше відчують вплив планет Скорпіони, Риби та Стрільці, які звикли чіпляється за минуле.

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Скорпіон

Найближчими днями Скорпіонам доведеться зіткнутися з минулим. Старі спогади оживуть, і їм доведеться поміркувати над тим, що сталося. Ви більше не можете виправити помилки минулого, але зараз саме час подбати про те, що станеться у майбутньому. Потрібно доторкнутися до емоцій, до яких ви не були готові роками. Настав час дати собі другий шанс.

Стрілець

Для Стрільця це буде фантастичний час змін. Це найкращий період, щоб залишити за всі невдачі і поганий досвід. Прощання із негативом принесе відродження. Ви відчуєте себе легше, як за чарівною паличкою. Однак спочатку вам необхідно покопатися у своєму минулому і хоча б торкнутися тих травм чи ситуацій, які вплинули на те, ким ви зараз.

Риби

Що буде у житті Риб? Це добрий час, щоб відпустити старі образи. Ви продовжуєте жити минулим, не даючи іншим можливості пояснити свої рішення. Час усвідомити, що кожна історія має дві сторони. Це нормально – прощати людей.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.