Три знаки зодіаку скоро знайдуть любов і будуть щасливі, але є один ''нюанс'': гороскоп

Любовний гороскоп на тиждень до 10 вересня обіцяє, що деякі уродженці зодіакального кола нарешті можуть зустріти свою другу половинку. За словами астрологів, любов постукає у двері до Близнюків, Дів і Риб, але є "нюанс": їм доведеться забути про гординю і навчитися робити перші кроки та шукати компроміси.

Близнюки

Самотні Близнюки зрозуміють, що кохання ближче, ніж вони думали досі. Уродженці знаку прийдуть до думки, що не варто гаяти час на токсичних людей, а краще цінувати те, що дарує доля. У їхньому оточенні є хтось особливий, хто вже давно робить знаки уваги – і цей шанс не можна втратити.

Діва

У Дів почнуть пурхати метелики в животі – стріла Купідона потрапить у них у момент, коли вони вже й не чекають. Уродженцям знаку треба набратися сміливості і відверто сказати, що вони відчувають. Людина, яка спіймала її погляд, чекає на це. Романтична історія буде дуже бурхливою – і вже до кінця року Діви можуть зіграти весілля.

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Риби

Риби тепер зроблять все, щоб завоювати серце людини, яка їм дуже сподобалася. Вони більше не мають наміру приховувати свої почуття. У цьому їм допоможе їхня велика особиста чарівність і приголомшлива винахідливість. Настав час проявити ініціативу, показати, чого вони варті, і довести, що коханню потрібно трохи "допомогти".

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.