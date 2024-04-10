Три знаки зодіаку втратять голову від кохання у квітні: зірки обіцяють їм щастя

Квітень 2024 року виявиться доленосним періодом для трьох уродженців зодіакального кола, які мріють знайти свою другу половинку. За словами астрологів, знайдуть любов Овни, Леви та Скорпіони. Їм треба бути відкритими почуттям, адже попереду багато радісних моментів.

Овен

Марс, планета, що керує цим знаком, розпалить пристрасть у його душі. Самотні уродженці знаку зустрінуть особливу людину і втратить голову з перших хвилин. Їм потрібно не бояться своїх почуттів, і тоді історія кохання виявиться дивовижною та сповненою щастя. Партнер Овнів буде таким самим шукачем пригод, як вони самі.

Лев

Лев, який звик завжди бути в центрі уваги, зрозуміє, що настав час кохання. Уродженці знаку заведуть нове знайомство, яке обіцяє перерости у бурхливий роман. Леви зачарують партнера своєю харизмою та пристрастю – і тільки від них залежить, яке майбутнє чекає на їхні стосунки. Особливо важливою датою виявиться 22 квітня.

Скорпіон

Замкнуті Скорпіони раптом зрозуміють, що настав час вийти з тіні і відкритися почуттям. Уродженці знаку будуть настільки закохані, що ці почуття здатні налякати їх. Їм потрібно чітко визначитися, чого вони хочуть від життя, і відштовхуючись від цього, будувати плани на майбутнє. У будь-якому випадку квітень буде багатий на різкі повороти та емоційні сплески.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.