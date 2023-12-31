Три знаки зодіаку знайдуть справжнє кохання цієї зими: ось хто у списку

Напередодні Нового року багато з тих, хто ще не зустрів другу половинку, мріє знайти справжнє кохання. За словами астрологів, доля буде прихильною до трьох уродженців зодіакального кола – їх вразить стріла Купідона, попереду справжнє щастя.

Відео дня

Водолій

Водолій ледве може стримувати свої емоції. Сезон свят уже розпочався, і серце уродженців знаку б'ється частіше у передчутті особливої зустрічі. Будьте готові до запрошень та не втрачайте можливості. Ви можете знайти справжнє кохання як на бурхливій вечірці, так і на ділових переговорах.

Овен

Овну в останні місяці не щастило у коханні. Можливо, він навіть його не шукав. Але зима – це початок нової ери для уродженців знаку. Будьте готові до революції. Раптом ви відчуєте метелики в животі, і нові стосунки можуть перерости у щось більше, якщо ви дозволите цьому трапиться. Вам просто потрібно показати, що ви готові. Тоді це спрацює.

Риби

Риби змінилися протягом останніх місяців. Можливо, вони розірвали стосунки або нарешті впоралися з нерозділеною любов'ю. Вам захочеться приділити трохи часу собі, але кохання чекає прямо за рогом. Ви відчуєте нову енергію та захочете знову проявити емоції. Глибокі розмови та ваша емоційна чутливість чинять надзвичайний вплив на інших. Ви знайдете свою людину.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.