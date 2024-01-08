Три знаки зодіаку можуть 'застрягти' на місці у 2024 році, якщо не змінять одну річ

2024 рік несе позитивні зміни не для всіх. Деякі плани буде зірвано, а труднощі можуть підірвати віру у майбутнє. Особливо важко рухатися вперед буде трьом уродженцям зодіакального кола, стверджують астрологи. Ось хто у списку!

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Телець

Телець не любить змін. Не дивно, що він хотів би, щоб усе було добре довше. У 2024 році бажання уродженців знаку можуть здійснитися, тільки якщо вони швидко усвідомлять свою помилку. Тельці в якийсь момент можуть "застопоритися" - йдеться як про ремонт, роботу, так і особисті стосунки. Все налагодитися лише тоді, коли вони визнають неправильне рішення.

Рак

Рак крок за кроком будує своє щастя і іноді відчуває опір змінам. Через такий підхід він "застрягне" на місці 2024 року, особливо якщо йдеться про справи, пов'язані з будинком, сім'єю та друзями. Насущні питання не буде вирішено, а нові дружні стосунки зберегти виявиться неможливим. Єдине рішення для Рака – попросити близьких провести за нього необхідні справи чи розмови, що буде непросто.

Козоріг

Козоріг — ще один знак зодіаку, який любить рутину та безпечну гавань. Тільки думка про серйозні зміни викликає в нього мурашки по шкірі. Втеча від усього нового призведе до того, що Козороги "застрягнуть" на місці до кінця року. Ситуація на роботі, у фінансах та стосунках не стане ні гіршою, ні кращою. Гостро відчувши тягар застою, вони можуть лише спробувати вибратися з нього, ухваливши рішення, яке їх зовсім не влаштовує.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.