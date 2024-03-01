Трьом знакам зодіаку загрожують фінансові проблеми в перший місяць весни: це буде важкий час

Березень 2024 виявиться несприятливим часом у фінансовому плані для трьох уродженців зодіакального кола. Їм варто бути дуже обережними, щоб уникнути великих проблем. За словами астрологів, у зоні ризику Овни, Терези та Скорпіони.

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Овен

На початку місяця Овен може відчути труднощі. Фінансова невдача наздожене його, незважаючи на ухвалення обережних рішень. З'являться додаткові витрати, спричинені боргами або іншими зобов'язаннями, які спустошать гаманець. Уродженці знаку практично залишаться без коштів, їм доведеться просити допомоги у друзів чи родичів.

Терези

Терези опиняться під впливом когось з оточення і захочуть примножити свої гроші. На жаль, доля не прихильна до інвестування, особливо, якщо ви не знаєте ринок. Терезам слід уважно читати контракти та правила, інакше їх кошти будуть втрачені. Також можуть виникнути непередбачені витрати та збитки. У березні фінансові невдачі вплинуть як на особисті кошти, так і на справи на роботі.

Скорпіон

Скорпіону захочеться дозволити собі більше на початку весни. Непереборне бажання змін та покупок сильно спустошить його рахунок. Уродженці знаку надто пізно зрозуміють, що хтось виставив завищену ціну за послуги чи товари. Скорпіон пояснюватиме втрати невдачею у фінансах та помилками інших людей. Проте ситуація не виправиться – і рахунок цього знаку спорожніє. Скорпіону потрібно уважніше ставитися до своїх витрат, інакше на нього чекає похмурий місяць.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.