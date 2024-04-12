Топ п'ять трилерів, які подарують незабутні враження від перегляду

UAportal розповів про найбільш захопливі трилери, що вийшли на екрани у 2015-2017 роках. Ці фільми здобули визнання критиків і зачарували глядачів по всьому світу, пропонуючи захопливий досвід, не схожий на жоден інший.

"Лоґан: Росомаха"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: бойовик, драма, фантастика, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 137 хвилин

Рік: 2017

Головний продюсер: Хатч Паркер

Фільм "Лоґан: Росомаха" розповідає історію про старіючого Росомаху, який доглядає за хворим Професором Ікс у своєму укритті на кордоні з Мексикою. Однак їхнє мирне існування порушується, коли в їхнє життя вторгається молода дівчина-мутант з надзвичайними здібностями, змушуючи їх зіткнутися зі своїм минулим і взяти участь в одній останній місії.

"Мерзенна вісімка"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Жанр: Кримінал, драма, містика, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 187 хвилин

Рік: 2015

Головний продюсер: Річард Н. Гладштейн

"Мерзенна вісімка" – це вестерн, дія якого розгортається невдовзі після Громадянської війни. Він розповідає про групу мисливців за головами, які під час хуртовини шукають притулку в галантерейному магазині. У міру того, як зростає напруга між незнайомцями, що опинилися в пастці, їхні приховані наміри та підступність випливають назовні, що призводить до кривавого та напруженого зіткнення.

"Будь-якою ціною"

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Жанр: Бойовик, трилер, кримінал, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 102 хвилини

Рік: 2016

Головний продюсер: Пітер Берґ

Цей фільм розповідає про двох братів, які здійснюють серію пограбувань банків, щоб врятувати своє родинне ранчо від конфіскації. Коли правоохоронні органи майже наздогнали їх, вони зважуються на останнє пограбування, щоб врятувати своє майбутнє.

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"Потяг до Пусана"

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Жанр: Бойовик, жахи, трилер

Країна виробництва: Південна Корея

Тривалість: 118 хвилин

Рік: 2016

Головний продюсер: Лі Дон Ха

Дія фільму відбувається під час спалаху смертельної епідемії. Історія розповідає про батька та його маленьку доньку, які сідають на потяг до міста Пусан, шукаючи притулку від вірусу. Пасажири повинні боротися за виживання і долати свої відмінності, щоб залишитися живими в цьому напруженому світі.

"Вбивство священного оленя"

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Жанр: Драма, фентезі, жахи, трилер

Країна виробництва: Ірландія, Великобританія, США

Тривалість: 121 хвилина

Рік: 2017

Генеральний продюсер: Ед Гіні

У центрі сюжету "Вбивства священного оленя" – видатний кардіохірург Стівен Мерфі, який товаришує з хлопчиком-підлітком на ім'я Мартін. Однак, коли низка незрозумілих подій починає докучати родині Стівена, він змушений піти на немислиму жертву, щоб виправити ситуацію.

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