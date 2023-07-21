Топ-5 найцікавіших фільмів останніх років про космічні подорожі: обов'язкові для перегляду

Фільми про космічні подорожі завжди займали особливе місце у серцях кіноглядачів. UAportal підготував п'ять обов'язкових для перегляду кіношедеврів цієї тематики. Вирушайте в дорогу до найдальших куточків Всесвіту з цими фільмами.

"До зірок"

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Наукова фантастика, драма

Країна: США

Тривалість: 2год 3хв

Рік: 2019

Продюсер: Джеймс Грей

Астронавт Рой МакБрайд вирушає на пошуки свого батька у далекі куточки Сонячної системи. Усе більше заглиблюючись у космос, він розгадує таємницю, яка загрожує існуванню людства.

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"Перша людина"

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Історична драма

Країна: США

Тривалість: 2год 21хв

Рік: 2018

Продюсер: Демієн Шазелл

Астронавт Ніл Армстронг вирушає в історичну місію, щоб стати першою людиною, яка ступила на Місяць. Зіткнувшись із численними перешкодами та особистими труднощами, він стає символом надії та мужності для людей у всьому світі.

"Вище суспільство"

Рейтинг IMDB: 5.8/10

Жанр: Трилер, фантастика

Країна: Франція, Німеччина, Великобританія, Польща, США

Тривалість: 1год 53хв

Рік: 2018

Продюсер: Клер Дені

Групі засуджених до страти злочинців пообіцяли свободу за те, що вона вирушить космічним кораблем на завдання з дослідження чорної дірки. Зіштовхуючися з ізоляцією, спокусою та власною смертністю, в'язні починають сумніватися в характері своєї місії та справжніх намірах замовників.

"Опівнічне небо"

Рейтинг IMDB: 5.6/10

Жанр: Наукова фантастика

Країна: США

Тривалість: 1год 58хв

Рік: 2020

Продюсер: Джордж Клуні

Самотній вчений у постапокаліптичній Арктиці бореться з часом, щоб завадити команді астронавтів повернутися на Землю. Намагаючись попередити їх, він виявляє таємничу дівчину, яка може бути порятунком для людства.

"Покоління Вояджер"

Рейтинг IMDB: 5.4/10

Жанр: Наукова фантастика, трилер

Країна: США, Великобританія, Чехія, Румунія

Тривалість: 1год 48хв

Рік: 2021

Продюсер: Ніл Берґер

Група молодих людей вирушає на колонізацію нової планети. Коли герої починають відчувати дивні побічні ефекти від своїх ліків, вони поринають у хаос і насильство, що ставить під загрозу успіх їхньої місії та майбутнє людства.

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