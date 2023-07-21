Топ-5 найцікавіших фільмів останніх років про космічні подорожі: обов'язкові для перегляду
Фільми про космічні подорожі завжди займали особливе місце у серцях кіноглядачів. UAportal підготував п'ять обов'язкових для перегляду кіношедеврів цієї тематики. Вирушайте в дорогу до найдальших куточків Всесвіту з цими фільмами.
"До зірок"
Рейтинг IMDB: 6.6/10
Жанр: Наукова фантастика, драма
Країна: США
Тривалість: 2год 3хв
Рік: 2019
Продюсер: Джеймс Грей
Астронавт Рой МакБрайд вирушає на пошуки свого батька у далекі куточки Сонячної системи. Усе більше заглиблюючись у космос, він розгадує таємницю, яка загрожує існуванню людства.
"Перша людина"
Рейтинг IMDB: 7.3/10
Жанр: Історична драма
Країна: США
Тривалість: 2год 21хв
Рік: 2018
Продюсер: Демієн Шазелл
Астронавт Ніл Армстронг вирушає в історичну місію, щоб стати першою людиною, яка ступила на Місяць. Зіткнувшись із численними перешкодами та особистими труднощами, він стає символом надії та мужності для людей у всьому світі.
"Вище суспільство"
Рейтинг IMDB: 5.8/10
Жанр: Трилер, фантастика
Країна: Франція, Німеччина, Великобританія, Польща, США
Тривалість: 1год 53хв
Рік: 2018
Продюсер: Клер Дені
Групі засуджених до страти злочинців пообіцяли свободу за те, що вона вирушить космічним кораблем на завдання з дослідження чорної дірки. Зіштовхуючися з ізоляцією, спокусою та власною смертністю, в'язні починають сумніватися в характері своєї місії та справжніх намірах замовників.
"Опівнічне небо"
Рейтинг IMDB: 5.6/10
Жанр: Наукова фантастика
Країна: США
Тривалість: 1год 58хв
Рік: 2020
Продюсер: Джордж Клуні
Самотній вчений у постапокаліптичній Арктиці бореться з часом, щоб завадити команді астронавтів повернутися на Землю. Намагаючись попередити їх, він виявляє таємничу дівчину, яка може бути порятунком для людства.
"Покоління Вояджер"
Рейтинг IMDB: 5.4/10
Жанр: Наукова фантастика, трилер
Країна: США, Великобританія, Чехія, Румунія
Тривалість: 1год 48хв
Рік: 2021
Продюсер: Ніл Берґер
Група молодих людей вирушає на колонізацію нової планети. Коли герої починають відчувати дивні побічні ефекти від своїх ліків, вони поринають у хаос і насильство, що ставить під загрозу успіх їхньої місії та майбутнє людства.
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