Топ п'ять фантастичних фільмів останніх років: неможливо відірватися від перегляду

Дорогі декорації, зірковий склад акторів, класні спецефекти, магія та цікавий сюжет - це все є звичними елементами фантастичних фільмів, які приваблюють усіх поціновувачів справжніх кінематографічних шедеврів. UAportal зібрав п'ять найкращих кіно 2018 року цього жанру.

"Месники: Війна нескінченності"

Рейтинг IMDB: 8.4/10

Жанр: Фантастика/Дія

Країна: США

Тривалість: 2год 29хв

Рік: 2018

Продюсер: Кевін Фейдж

Цей фільм є продовженням попередніх подій кінематографічного всесвіту Marvel. Лиходій Танос збирає шість каменів Вічності, щоб отримати абсолютну владу. Месники, а також кілька інших героїв, повинні об'єднатися, щоб перешкодити йому досягти своєї мети та врятувати світ від руйнування.

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"Чорна Пантера"

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Фантастика/Дія

Країна: США

Тривалість: 2год 14хв

Рік: 2018

Продюсер: Кевін Фейдж

Після смерті батька-можновладця, на трон зійшов його син - Т'Чалла. Проте нещодавно коронований правитель Ваканди, повинен захистити своє королівство від могутнього ворога, що загрожує знищити володіння. За допомогою союзників та передових технологій, Т'Чалла має оборонити свій народ та запобігти глобальній війні.

"Людина-павук: Навколо Всесвіту"

Рейтинг IMDB: 8.4/10

Жанр: Фантастика/Анімація

Країна: США

Тривалість: 1год 57хв

Рік: 2018

Продюсер: Аві Арад, Філ Лорд, Крістофер Міллер

Майлз Моралес, підліток з Брукліна, якого укусив радіоактивний павук, набуває павукоподібних здібностей. Навчившись контролювати свої сили, хлопець виявляє, що є й інші герої-павуки. Тож разом вони повинні врятувати мультисвіт від загрози, яка може знищити все.

"Аквамен"

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Жанр: Фантастика/Пригоди

Країна: США, Австралія

Тривалість: 2год 23хв

Рік: 2018

Продюсер: Пітер Сафран, Роб Коуен

Артур Каррі, напівлюдина-напіватлант, спадкоємець трону Атлантиди, має протистояти своєму братові, королю Орму, який прагне об'єднати підводні королівства та оголосити війну надводному світу. Артур об'єднується з Мерою, нареченої Орма, яка також хоче завадити кровопролиттю. Разом вони повинні врятувати від загибелі надводний і підводний світ.

"Тихе місце"

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Фантастика/Жахи

Країна: США

Тривалість: 1год 30хв

Рік: 2018

Продюсер: Майкл Бей, Ендрю Форм, Бред Фуллер

Сюжер розгортається навколо звичайної сім'ї, що має вижити у світі, де смертоносні істоти полюють на звук. Родина повинна зберігати тишу, щоб не приваблювати монстрів Але коли з'ясувалося, що мати вагітна, потрібно знайти спосіб підготуватися до появи новонародженого, не видаючи жодного звуку, який може призвести до їхньої загибелі.

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