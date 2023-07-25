Топ-5 найкращих фільмів з Робертом Дауні-молодшим: обов'язкові до перегляду

За свою тридцятилітню кар'єру, Роберт Дауні-молодший став всесвітньо відомий завдяки своїй бездоганній акторській майстерності та яскравій особистості. UAportal підготував топ-5 найкращих фільмів з цим артистом, які обов'язково потрібно подивитися кожному шанувальнику кіноіндустрії.

"Залізна людина"

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Екшн, Пригоди, Наукова фантастика

Країна: США

Тривалість: 2год 6хв

Рік: 2008

Продюсер: Кевін Фейдж

Головний герой – Тоні Старк, мільярдер-промисловець та геніальний винахідник, якого викрадають та змушують створити руйнівну зброю. Натомість він розробляє високотехнологічні обладунки й втікає з полону, ставши залізною людиною. Однак незабаром Тоні помічає зловісну змову, яка загрожує світові. Він має використати свій новий костюм, щоб урятувати людство.

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"Месники: Завершення"

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Екшн, Пригоди, Драма

Країна: США

Тривалість: 3год 1хв

Рік: 2019

Продюсер: Кевін Фейдж

Це епічне завершення саги "Нескінченність" кінематографічного всесвіту Marvel. Роберт Дауні-молодший знову перевтілиться в Тоні Старка/Залізну людину, що жертвує своїм життям, щоб врятувати всесвіт від лиходія Таноса. У фільмі знявся весь зірковий склад супергероїв. Тож стрічка стала однією із найкасовіших фільмів усіх часів.

"Шерлок Холмс"

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Бойовик, Пригоди, Кримінал

Країна: США

Тривалість: 2год 8хв

Рік: 2009

Продюсер: Джоел Сілвер

У цій екранізації класичних оповідань Роберт Дауні-молодший грає роль Шерлока Голмса, геніального детектива, відомого своїми дедуктивними міркуваннями та гострим розумом. Разом зі своїм вірним напарником, доктором Джоном Ватсоном, він має розкрити серію взаємозалежних злочинів, які загрожують безпеці Лондона.

"Чаплін"

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: біографія, комедія, драма

Країна: Великобританія, Японія, США, Італія, Франція

Тривалість: 2год 23хв

Рік: 1992

Продюсер: Річард Аттенборо

Це біографічний фільм, який розповідає історію Чарлі Чапліна, одного з найулюбленіших акторів та коміків усіх часів. Роберт Дауні-молодший приголомшливо виконує головну роль, показуючи життя Чапліна, його боротьбу та успіхи в індустрії розваг.

"Грім у тропіках"

Рейтинг IMDB: 7.0

Жанр: Екшн, Комедія

Країна: США, Великобританія, Німеччина

Тривалість: 1год 47хв

Рік: 2008

Продюсер: Стюарт Корнфельд

Це гостра сатира про групу акторів, яка знімає фільм про війну у В'єтнамі. Роберт Дауні-молодший перевтілюється в Кірка Лазаруса, австралійського актора, який піддається суперечливій операції, щоб зіграти чорношкірого персонажа. Фільм є сміливим поглядом на кіноіндустрію та її численні чудасії та дурниці.

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