Топ-5 найкращих фільмів із Джейсоном Стейтемом: обов'язкові до перегляду

Джейсон Стейтем – популярний британський актор, який відомий своїми ролями в бойовиках. UAportal підготував список із п'яти найкращих фільмів з ним в головній ролі, які вам обов'язково потрібно подивитися.

"Перевізник"

Рейтинг IMDB: 6.8

Жанр: Екшн, Кримінал, Трилер

Країна: Франція, США

Тривалість: 1год 32хв

Рік: 2002

Продюсер: Люк Бессон, Стів Часман

Головний герой стрічки, Френк Мартін, колишній боєць спецпідрозділу, тепер працює кур'єром у клієнтів, які платять йому за перевезення посилок. Він дотримується своїх принципів: не відкриває посилок і не цікавиться справами клієнтів. Однак якось він порушив власне правило та відкрив багаж, який дивно рухався. Усередині виявилася молода жінка. Через це, Френка втягнули в небезпечну гру в кішки-мишки. Поліція, злочинці та начальство йдуть його слідом. Він повинен використовувати свої навички, щоб перехитрити їх усіх і врятувати дівчину.

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"Адреналін"

Рейтинг IMDB: 7.0

Жанр: Екшн, Кримінал, Трилер

Країна: США

Тривалість: 1год 28хв

Рік: 2006

Продюсер: Том Розенберг, Гері Луккезі, Скіп Вільямсон

Коли Чев Челіос прокидається, то розуміє, що йому ввели отруту, яка вб'є його, якщо пульс впаде надто низько. Він повинен зберігати адреналін, щоб залишитися живим і знайти протиотруту. Чев хоче помститися ворогу та врятувати своє життя.

"Пограбування на Бейкер-Стріт"

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: Злочин, Триллер

Країна: Великобританія, США, Австралія

Тривалість: 1год 51хв

Рік: 2008

Продюсер: Стів Чезман, Чарльз Ровен

Фільм заснований на реальній історії, що розповідає про Террі Лезера та його команду, які планують та здійснюють пограбування банку на Бейкер-стріт у Лондоні. Однак невдовзі вони зрозуміли, що їх втягнули в павутину корупції та скандалу.

"Нестримні"

Рейтинг IMDB: 6.5

Жанр: Екшн, Пригоди, Трилер

Країна: США

Тривалість: 1год 43хв

Рік: 2010

Продюсер: Аві Лернер, Джон Томпсон, Кевін Кінг Темплтон

У цьому фільмі ви насолодитеся справжнім зірковим складом акторів. Зокрема, йдеться про Джейсона Стейтема, Сільвестра Сталлоне, Джето Лі і т. д. Головні герої – елітні найманці, яким доручено знищити американського диктатора. Динамічні дії та дотепні моменти точно сподобаються шанувальникам бойовиків.

"Шпигун"

Рейтинг IMDB: 7.0

Жанр: Екшн, Комедія, Кримінал

Країна: США, Великобританія

Тривалість: 1год 59хв

Рік: 2015

Продюсер: Пітер Чернін, Дженно Топінг

У цій екшн-комедії Джейсон грає Ріка Форда, жорсткого та зарозумілого шпигуна, який змушений об'єднатися з аналітиком ЦРУ, щоб зупинити глобальну загрозу. Це веселий і захопливий фільм, що демонструє чудову акторську гру та гумор Стейтема.

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