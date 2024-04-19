Топ-3 лайфхаки, як правильно підібрати сумку під свій тип фігури

Коли справа доходить до вибору сумки, яка доповнює ваш образ, є кілька ключових факторів, які слід враховувати. UAportal підготував поради, з допомогою яких можна підібрати правильний аксесуар, який буде ідеально вам пасувати.

Обираємо сумку відповідно до своєї фігури

При виборі сумки важливо враховувати те, що для людей з пишною фігурою підійде сумка квадратної форми, в той час як ті, хто має струнке тіло, можуть вибрати більш круглу модель.

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Матеріал і дизайн

При виборі сумки важливо звертати увагу на матеріал і дизайн. Людям з пишними формами варто надавати перевагу лаконічному та мінімалістичному дизайну, тоді як стрункіші дівчата можуть експериментувати з візерунками, фактурами та деталями. Уникайте занадто яскравого або екстравагантного дизайну.

Пропорції та розмір сумки

Ще одна важлива порада – звертати увагу на пропорції при виборі сумки. Для людей з пишною фігурою вибір сумки з довгими ручками може створити вертикальні лінії і подовжити силует, тоді як короткі ручки добре підійдуть для тих, хто має струнке тіло. Важливо враховувати розмір сумки по відношенню до тіла – маленькі сумки можуть підкреслити високий зріст, тоді як більші підійдуть для низьких людей.

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