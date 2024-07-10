Токсична поведінка знаків зодіаку: дізнайтеся свої слабкості

Кожен з нас має свої переваги і недоліки, але деякі прояви токсичної поведінки властиві конкретним знакам зодіаку. Ви замислювалися, які саме вади характерні для вашого знака?

Виявляється, наші найбільші слабкості тісно пов'язані з датою народження. Ofeminin розглядає, як астрологічні особливості можуть впливати на нашу поведінку.

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Овен: Егоїзм понад усе

Овни ніколи не поставлять чужі бажання вище своїх, навіть на короткий час. Якщо у вашої подруги помер дідусь, але вона обіцяла провести з вами час, Овен без вагань відмовиться від участі у похороні і піде розважатися.

Телець: Нездатність вибачатися

Тельці відомі своєю впертістю і переконаністю у власній правоті. Їхнє небажання змінити свою думку означає, що вибачення від них ви чекатимете дуже довго, навіть якщо вони визнають свою помилку.

Близнюки: Перекручування фактів

Близнюки мають талант бачити різні аспекти проблеми, і часто використовують це, щоб викривляти факти на свою користь. Вони можуть переконливо викладати неправду і виправдовувати це перед собою, вважаючи, що нічого поганого не роблять.

Рак: Емоційна маніпуляція

Раки, будучи дуже емоційно чутливими, можуть використовувати цю свою рису в поганих цілях. Вони знають, що змушує інших людей реагувати емоційно, і можуть використовувати цю інформацію для маніпуляцій, щоб почуватися у безпеці.

Лев: Злий нарцисизм

Леви відомі своєю самозакоханістю, яка може перетворитися на постійну жагу уваги. Вони прагнуть досягти власного щастя і вигоди, часто нехтуючи почуттями та думками своїх близьких. Для них перемога завжди на першому місці.

Діва: Гострі слова

Перфекціонізм Діви корениться в їх аналітичному розумі. Вони вміють помічати помилки інших і, ставши токсичними, постійно підривають вашу впевненість у собі. З гострим розумом і вмінням точно підібрати слова, Діва завжди знає, як завдати вам найбільшого болю.

Терези: Маніпуляції людьми

Терези не люблять прямої конфронтації і воліють маніпулювати конфліктами між друзями. Вони спрямовують свою агресію назовні, використовуючи це, щоб тримати близьких у черзі і зберігати контроль над ситуацією.

Скорпіон: Проблеми з довірою

Скорпіони вимагають від партнера повної довіри, але самі з цим часто мають проблеми. Вони можуть без проблем перевіряти ваші електронні листи, шукаючи докази зради, і завжди припускають найгірші сценарії.

Стрілець: Постійна конкуренція

Стрільці завжди змагатимуться з найближчими. Якщо ви досягаєте успіху, вони обов’язково спробують перевершити вас. Ваша перемога для них - це лише черговий виклик.

Козеріг: Експлуатація

Козероги безсоромно підіймаються по кар'єрних сходах, легко позбавляючись від дружби, якщо вона перестає бути корисною. Вони завжди виправдають свої дії, навіть якщо це означає відмову від близьких людей.

Водолій: Відсутність емпатії

Водолії можуть стати сухими та холодними, коли ви перестаєте відповідати їхнім вимогам. Вони цінують інтелект і новизну, тому швидко рухаються далі, залишаючи минуле позаду.

Риби: Прихований нарцисизм

Нарцисизм Риб виявляється в надмірній жертовності для інших. Вони беруть на себе емоційний тягар, щоб потім образитися на вас і постійно нагадувати про свої жертви, завжди вважаючи себе мучениками.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи розповіли з ким Терезам важко знайти спільну мову.

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