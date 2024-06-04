Тіньовий сад: як створити витончену зелену композицію під кронами дерев

Важливо розуміти, які рослини процвітають у тінистих місцях, а які – на сонці. UAportal підготував поради, для кращої посадки рослин.

Хоча загальновідомо, що всім рослинам для фотосинтезу та росту потрібне сонячне світло, деякі види пристосувалися до тіні.

Тінь може бути різним

У південних регіонах в затінених місцях можна висаджувати різноманітні рослини. Однак у північних районах можуть існувати обмеження, головним варіантом є зелень і салати.

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Крапчаста тінь, яка зазвичай створюється світлом, що проходить через такі дерева, як вишня, слива чи яблуня, забезпечує ідеальне середовище для процвітання більшості рослин. Густа тінь, спричинена кронами сосен, високими стінами чи парканами, може стримувати ріст і дозрівання світлолюбних рослин, таких як гарбузи та кавуни.

На врожайність не впливає

У тіні можна вирощувати такі культури, як часник, цибуля, огірки, квасоля та спаржа. Крім того, можна успішно вирощувати такі рослини, як щавель, салат, ревінь, прянощі, хрін, редис, буряк, білокачанна капуста.

Тіньовитривалі ягоди, такі як малина, ожина, червона смородина, також добре почуваються в тіньових місцях.

З багаторічних рослин, які добре підходять для такого затінення, можна назвати барвінок, конвалії, незабудки, папороть, фіалки, тюльпани.

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