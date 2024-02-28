Зводять чоловіків з розуму! Названо найкращих дружин за знаком зодіаку

Деякі жінки не лише легко привертають увагу чоловіків, а й уміють зберегти пристрасть у стосунках із роками. За словами астрологів, ідеальним балансом бурхливого темпераменту, великого серця та такту є Стрільці, Терези та Водолії.

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Стрілець

Жінки-Стрільці, звісно, не покірні. Як представники стихії вогню, вони відстоюють свою думку. Однак уродженки знаку можуть не лише боротися за себе, а й захищати своїх близьких. Ось чому вони часто працюють у професіях, пов'язаних із правом: у глибині душі Стрільці зазвичай дбають про благо інших людей. Вони підкорюють чоловіків вогненним характером та вмінням оточувати турботою.

Терези

Жінки-Терези вміють знаходити ідеальний баланс між особистим та професійним життям. Уродженки знаку, що керуються планетою Венера, відчувають величезну потребу у створенні романтичних сосунків, тому притягують чоловіків, як магніт. Однак варто відзначити, що партнер, який вирішив зав'язати стосунки з Терезами, повинен бути в змозі пробачити їм незначний флірт, до якого вони мають велику слабкість.

Водолій

Жінки-Водолії або закохуються повністю, або не закохуються взагалі. Вони шукають великого кохання і вірять у долю. Уродженки знаку відкриті до всього нового, тому експериментувати у спальні їм не дивно. Вони можуть вести надзвичайно глибокі, інтелектуальні бесіди і водночас легко захоплюватися моментом і безпосередністю. Представники цього знаку мають надзвичайно високу потребу у свободі, що дозволяє їх партнерам розвиватися, поки вони займаються своїми захопленнями.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.