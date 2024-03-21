Свобода замість стосунків: названо три знаки зодіаку, які віддають перевагу самотності

Деякі люди не поспішають будувати стосунки – вони відчувають, що їм просто краще на самоті. Іноді це питання необхідності зберігати незалежність, а в інших випадках – результат збігу обставин та того, як склалося життя. За словами астрологів, самотність обирають Водолії, Тельці та Скорпіони.

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Водолій (20 січня – 18 лютого)

Водолій понад усе любить свободу. Він цінує особистий простір, що часто заважає йому повноцінно брати участь у стосунках. Він природжений індивідуаліст, який не любить порушувати свої правила заради будь-кого. Вступаючи у стосунки, Водолій може почуватися надмірно обмеженим, що йому важко переносити. Він любить приймати рішення самостійно, не озираючись на інших. Власне благополуччя для Водолія важливіше.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець не любить виходити із зони комфорту та не любить йти на компроміси. У стосунках для нього найбільшою проблемою є жити з іншою людиною. Телець не хоче відмовлятися від комфорту та пристрасті, він любить свободу та матеріальну забезпеченість. Він високо цінує комфортне життя та турботу про себе, часто застряє у своїх рішеннях і принципово не змінює свого рішення, тому з ним важко домовитись. Стосунки з такою людиною можуть вимагати великого терпіння.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Скорпіон – складний партнер. Побудова стосунків з ним включає безліч злетів і падінь, які можуть виявитися приголомшливими. Він очікує на повне підпорядкування з іншого боку, з чим, можливо, буде важко погодитися. Більше того, зі Скорпіоном нелегко встановити емоційний зв'язок, оскільки він інтроверт і високо цінує усамітнення. Він не любить нікому розкриватися чи ділитися інформацією, яка може бути використана проти нього. Він скоріше практичний, ніж романтичний, скупий у прояві емоцій. Він не прощає невірності і не дає другого шансу тому, хто одного разу його підвів.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.