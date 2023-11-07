Весілля не для них! Названо п'ятьох чоловіків за знаком зодіаку, які найчастіше ніколи не одружуються

Хтось віддає перевагу кар'єрі, хтось – сім'ї. Хтось заводить стосунки просто для розваг. Але астрологи вважають, що є чоловіки, які скоріше оберуть самотнє холостяцьке життя, ніж шлюб. Йдеться про Овнів, Скорпіонів, Близнюків, Водоліїв та Стрільців.

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Овен

Пристрасний, по-справжньому полум'яний Овен любить усіляко демонструвати своє ставлення до партнера. Тому спочатку може здатися, що це буде любов на все життя. Однак, це не так! Якщо у Овна виникне хоча б найменша підозра, що йому це зобов'язання не потрібне, або ще гірше – він почне побоюватися, що його партнерка може зрадити йому, він негайно припинить стосунки.

Скорпіон

Ще один вибагливий знак зодіаку – Скорпіон. Лише факту того, що він знайшов партнерку, буде недостатньо. Після цього буде довга "перевірка", чи справді ця жінка того варта. Ці чоловіки були і залишаються загадкою, у тому числі й для коханих. Життя зі Скорпіоном ніколи не буває легким, тим більше, що найчастіше він залишається одинаком.

Близнюки

Багато астрологів називають Близнюків легковажними, але це не головна причина їхнього опору шлюбу. Цей повітряний знак зодіаку любить бути у центрі уваги і завжди відкриває для себе щось нове у своєму житті. Тому їм складно пов'язувати себе з однією людиною. Якщо чоловік, народжений під сузір'ям Близнюків, і одружується, швидше за все, ніколи не буде вірним.

Водолій

З одного боку, Водоліям здається неймовірно легко бути з кимось, але насправді вони залишають мало місця у своєму серці для другої половини, тому що вони досить великі егоїсти. У принципі, цим чоловікам складно дотримуватися чогось одного – чи то людина, чи зобов'язання, чи ідея. Вроджене бажання експериментувати зазвичай переважає.

Стрілець

Для Стрільців характерне своєрідне поєднання – у них активний дух, який у постійному пошуку істини, і енергійний, полум'яний характер. Будь-яка "система" і шлюб зводять їх з розуму. Вони вважають, що таким чином неминуче втрачають свою чарівність. Тому найчастіше, хоч би якою цікавою, красивою і милою їм здавалася партнерка, вони не наважуються на міцні та серйозні стосунки.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.