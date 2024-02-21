Доля готує потрясіння двом знакам зодіаку: ці події можуть перевернути їхнє життя

Доля не завжди прихильна і іноді робить неприємні сюрпризи. За словами астрологів, потрясіння найближчим часом чекають на два знаки зодіаку. Йдеться про Терезів та Раків.

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Терези

Терези будуть піддані випробуванню. Зокрема, постраждає їхня впевненість у собі та віра у свої здібності. Справа стосуватиметься романтичних стосунків. Раніше Терези не могли скаржитися на відсутність шанувальників, але на їхньому горизонті з'явиться людина, яка, незважаючи на всі зусилля, залишиться байдужою.

Це виведе Терезів з рівноваги. Коли вони вирішать зробити останній крок і зізнатися у своїх почуттях, їх відкинуть. Для уродженців знаку це буде великим потрясінням. Що ще гірше, вони не зможуть нікому розповісти про свої почуття, бо кожен буде зайнятий своїми справами. Це змусить Терези задуматися про себе і свою поведінку.

Рак

Всесвіт не має хороших новин для Раків. Незабаром вони отримають остаточну відповідь на питання, яке їх так хвилювало. На жаль, виявиться, що всі надії та очікування будуть зруйновані. Людина, з якою Раки пов'язали своє майбутнє, їх зрадить.

Замість планування спільного життя буде відчай, образа та сльози. Ракам потрібно багато часу, щоб оговтатися від цієї новини. Вони відчують, що вражене не лише їхнє серце, а й гордість.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.