Країна походження – невідома: п'ять фактів про картоплю фрі

Картопля фрі є однією з найулюбленіших і найпоширеніших страв у всьому світі. UAportal підготував п'ять фактів про цю відому страву, які варто знати.

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Походження картоплі фрі

Незважаючи на широку популярність, точне походження картоплі фрі залишається загадкою. Французькі кухарі претендують на першість, стверджуючи, що вони освоїли цю техніку багато століть тому. Однак бельгійські кулінарні експерти стверджують, що страва насправді народилася в Бельгії.

Висока калорійність

Картопля фрі відома не лише своїм чудовим смаком, вона також відома своєю калорійністю. Експерти припускають, що споживання лише однієї порції цієї смачної страви може бути еквівалентним звичайній вечері, що потенційно може сприяти збільшенню ваги та ожирінню.

Вживання під час вагітності

Вагітним і жінкам, які годують груддю, рекомендується триматися подалі від картоплі фрі через наявність канцерогенів. Ці шкідливі речовини можуть мати негативний вплив на розвиток дитини, тому важливо бути обережними і вибирати більш здорові варіанти.

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Секрети смаку

Багато хто помічав, що картопля фрі у закладах швидкого харчування смакує набагато краще, ніж у домашніх умовах. Цю різницю можна пояснити тим, що в процесі її приготування у фаст-фудах використовують ароматизатори зі смаком м'яса та інші хімічні добавки.

Картопля для фаст-фуду

Приблизно десята частина світового врожаю картоплі вирощується спеціально для виробництва картоплі фрі. Більше того, лише добірні сорти вважаються придатними для створення ідеальної картоплі фрі. Великі, бездоганні бульби ретельно відбираються, щоб забезпечити бажану якість і текстуру, які зробили цю страву світовою сенсацією.

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