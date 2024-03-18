Страх і жах: хорор-фільми, які змусять злякатися кожного

UAportal підготував добірку найкращих фільмів жахів з 2011 по 2013 роки. Від надприродних істот до психологічних трилерів – ці фільми зачаровували глядачів своїми захопливими сюжетами та моторошними сценами.

Відео дня

"Всесвітня Війна Z"

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Жанр: Бойовик, пригоди, драма

Країна виробництва: США, Мальта

Тривалість: 116 хвилин

Рік: 2013

Головний продюсер: Бред Пітт

У фільмі "Всесвітня Війна Z" пандемія зомбі поширюється світом, загрожуючи знищити людство. Колишній співробітник Організації Об'єднаних Націй Джеррі Лейн, змушений покинути свою сім'ю і вирушити в подорож по всьому світу, щоб знайти ліки і врятувати людство. Він повинен пройти через різні країни, зіткнувшись з ордами зомбі, щоб виявити джерело спалаху і знайти спосіб порятунку від зомбі.

"Хижа в лісі"

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Жанр: Фентезі, жахи, містика

Країна виробництва: США

Тривалість: 95 хвилин

Рік: 2011

Головний продюсер: Джосс Відон

Фільм розповідає про те, група друзів вирушає на вихідні до віддаленого будиночка. Проте виявляється, що ними маніпулює таємна організація, яка контролює та організовує жахіття, з якими вони стикаються. З плином ночі їхні таємні мотиви розкриваються, і герої стикаються з неймовірним жахом і древнім злом, яке загрожує самому їхньому існуванню.

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"Чим ми займаємося в тінях"

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Жанр: Комедія, жахи

Країна виробництва: Нова Зеландія

Тривалість: 86 хвилин

Рік: 2014

Головний продюсер: Тайка Вайтіті

"Чим ми займаємося в тінях" розгортається навколо життя чотирьох сусідів-вампірів, які живуть в одній квартирі в Новій Зеландії. Поки вони намагаються пристосуватися до сучасного суспільства та вирішувати повсякденні справи, їхнє багатовікове суперництво з місцевими перевертнями стає дедалі жорсткішим.

"Бункер"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: Містика, романтика, трилер

Країна виробництва: Колумбія, Іспанія

Тривалість: 96 хвилин

Рік: 2011

Головний продюсер: Андрес Кальдерон

У фільмі успішний диригент оркестру починає романтичні стосунки з вродливою офіціанткою. Однак, коли вона таємниче зникає, її хлопець стає головним підозрюваним. Відчайдушно шукаючи відповіді, він розкриває цілу низку таємниць, брехні та психологічних маніпуляцій, які ставлять під сумнів усе, що він думав, що знав про свою кохану.

"Закляття"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Жанр: Жахи, містика, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 112 хвилин

Рік: 2013

Головний продюсер: Пітер Сафран

"Закляття" розповідає моторошну реальну історію дослідників паранормальних явищ Еда та Лоррейн Ворренів. Фільм розгортається навколо їхнього розслідування зловісної сили, яка тероризує сім'ю в їхньому віддаленому фермерському будинку.

У міру того, як вони стикаються з усе більш жахливими паранормальними явищами, Уорренам доводиться протистояти власним страхам і змагатися з цією невблаганною силою, щоб захистити сім'ю, яка опинилася в пастці в цьому будинку.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.

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