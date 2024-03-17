Епічні битви і неймовірні пригоди: топ-5 найкращих екшн-фільмів

Фільми з 2015 по 2019 рік не лише зачаровували глядачів захоплюючими екшн-сценами, але й розповідали складні історії про героїзм, самопожертву та стійкість. UAportal підготував добірку фільмів, кожен з яких ознаменував свою епоху зачарувавши глядачів по всьому світу.

Відео дня

"Джон Уік 3"

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Екшн, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 130 хвилин

Рік виробництва: 2019

Режисер: Чед Стахелскі

Оголошений у розшук за велику нагороду за свою голову, Джон Уік мусить долати небезпеки, що підстерігають його на кожному кроці в Нью-Йорку. Союзники та супротивники з минулих сутичок або стають на його шляху, або пропонують сумнівну допомогу.

"Месники: Завершення"

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Екшн, фантастика

Країна виробництва: США

Тривалість: 181 хвилина

Рік виробництва: 2019

Режисер: Ентоні Руссо, Джо Руссо

Після того, як всесвіт перетворився на руїни, уцілілі наймогутніші герої Землі знову збираються разом, щоб зупинити руйнування, спричинені Таносом. Укладаючи крихкі угоди та переосмислюючи тіні свого минулого в боротьбі проти часу, необхідність жертвувати собою виходить на перший план. Останній бій випробовує їх на міцність, оскільки вони прагнуть все виправити.

"Місія неможлива: Фолаут"

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Екшн, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 147 хвилин

Рік виробництва: 2018

Режисер: Крістофер МакКаррі

Темна хмара ядерної загрози нависла над людством після невдалої місії. Відповідальність лягає на Ітана Ханта та його команду. Вони ведуть переслідування по всьому світу, у підпіллі міжнародного шпигунства та в стінах стародавніх фортець.

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"Шалений Макс: Дорога гніву"

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Екшн, пригоди

Країна виробництва: Австралія

Тривалість: 120 хвилин

Рік виробництва: 2015

Режисер: Джордж Міллер

Макс, мандрівник у постапокаліптичній пустелі, укладає несподіваний союз із Фуріозою, повстанкою, яка виконує місію. Разом вони вирушають у швидкісну погоню через пустелю, тікаючи від клану, що перебуває під тиранічним правлінням. Винахідливість і стійкість мають вирішальне значення в цій небезпечній подорожі до надії.

"Людина-павук: Далеко від дому"

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Екшн, пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 129 хвилин

Рік виробництва: 2019

Режисер: Джон Вотс

У спробі знайти нормальне життя Пітер Паркер вирушає за кордон, але тінь відповідальності знову повертається до нього. За наказом Ніка Ф'юрі його чекає протистояння з потойбічними силами. Поєднання з Містеріо відкриває шари обману, змінюючи уявлення Пітера про героїзм і лиходійство.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.

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