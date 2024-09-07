Страждають від нещасного кохання: названо знаки зодіаку, яким найчастіше розбивають серце

Деяким людям частіше за інших не щастить у коханні – вони часто залишаються з розбитим серцем і болісно переживають невдачі. За словами астрологів, йдеться про Раків, Риб та Скорпіонів. Читайте детальніше!

Рак

Раки – дуже сімейні люди, які цінують емоції та почуття, і саме на них ґрунтується вибір партнера. Уродженці знаку швидко закохуються і прив'язуються до своєї другої половинки, очікуючи від неї повної підтримки і навіть батьківського піклування.

Однак Раки відомі своїми перепадами настрою та схильні драматизувати події та займати позицію жертви. Саме тому їхні романтичні стосунки часто закінчуються розбитим серцем. Уродженці знаку ображаються, замикаються у собі та глибоко переживають свої емоційні травми.

Риби

Романтичні Риби мріють зустріти людину, яка зрозуміє їх без слів, здивує романтичними жестами і щодня створюватиме святкову атмосферу. Жінки-Риби часто шукають "принца на білому коні", а чоловіки-Риби уявляють собі ідеальну жінку, яка поєднує в собі самореалізацію, красу та кулінарні навички. Однак у реальному житті такі ідеальні партнери зустрічаються досить рідко, що призводить до частих розчарувань та припинення стосунків.

Скорпіон

Загадкові Скорпіони дуже вразливі у любовних стосунках. Уродженці знака мають високу емпатію і можуть читати людей як відкриті книги, але воліють приховувати свої справжні почуття. Ця особливість часто заважає їхньому щастю. Поведінка Скорпіонів безпосередньо залежить від сигналів, які вони одержують від потенційного партнера.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.