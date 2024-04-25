Сонце перейде у знак Тельця: це обіцяє великі зміни 'обраним' знакам зодіаку

Сонце скоро перейде зі знаку Овна у знак Тельця, що обіцяє великі зміни чотирьом уродженцям зодіакального кола. За словами астрологів, приплив сил відчують Овни, Раки, Діви та Стрільці. Читайте детальніше!

Телець

У Тельців з'явиться більше енергії та бажання діяти. До того ж доля буде до них прихильною – перед уродженцями знаку відкриються чудові фінансові можливості. Мова може йти як про підвищення на роботі, так і нові джерела доходу. Такий шанс упустити не можна!

Рак

Раки відчують сильну мотивацію діяти – ухвалені ними рішення покращать фінансове становище. Більше того, уродженці знаку знайдуть час на відпочинок із друзями. Вони зрозуміють, що життя налагоджується, і подивляться на багато речей інакше.

Діва

Діви, які переймалися багатьма питаннями, зможуть видихнути – все вирішиться само собою. На роботі їх порадує солідна премія, тож вони зможуть зробити покупку, яку давно відкладали. У самотніх з'явиться можливість зустріти свою людину, але не бійтеся діяти.

Стрілець

Стрільці зможуть вирушити у подорож, про яку мріяли. Їм варто провести хоча б кілька годин без телефону, щоб відволіктися від суєти. Це покращить настрій та психічне здоров'я. Розташування зірок і планет також сприяє рішенням про покупку, особливо про великі витрати, які вже деякий час стоять на порядку денному.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.