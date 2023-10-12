Сонячне затемнення 14 жовтня переверне життя чотирьох знаків зодіаку: ось що на них чекає

Сонячне затемнення, яке відбудеться 14 жовтня 2023 року, принесе великі зміни чотирьом уродженцям зодіакального кола. Місяць і Сонце об'єднаються у знаку Терезів, керованих Венерою, що підштовхне деяких до кардинальних рішень.

Терези

Сонячне затемнення у знаку Терезів не залишить уродженців знаку без змін. Основною темою будуть любовні стосунки та те, як ви спілкуєтеся з людьми. Сонце та Місяць зустрінуться у вашому першому астрологічному будинку. Ви відчуєте, що стаєте новою версією себе – життя змусить боротися за свої мрії. Зробіть їх пріоритетом, подобається це комусь чи ні. Під час цього затемнення необхідно подолати страх та встановити нові межі у стосунках. Це зробить вас щасливішим

Овен

Сонце та Місяць поєднають свої сили у вашому сьомому будинку стосунків. Чекайте на прорив у любовних справах. Це космічне явище може принести вам початок нового захоплюючого роману чи кінець стосунків між вами та іншою людиною. Чекайте на сильні емоції та обмін словами, які безповоротно змінять ваше життя. Цього разу втекти від своїх почуттів не вдасться.

Рак

Під час цього затемнення ви почнете шукати баланс у питаннях, що стосуються дому та сім'ї. Ваше оточення має для вас велике значення, оскільки хочете мати під собою стійкий ґрунт. Незабаром ви зіткнетеся з викликами, пов'язаними з оточенням. Це може означати зміну умов життя або появу нового члена сім'ї. Неважливо, чи відчуваєте ви неспокій прямо зараз. Незабаром те, що ви сприймаєте як свій дім, стане простором, що підтримуватиме ваш розвиток.

Козеріг

Сонячне затемнення у Терезах відкриє новий етап у вашій кар'єрі. Якщо раніше доля ставила перешкоди, то зараз нарешті ви відновите рівновагу. Це гарний час, щоб розпочати нову співпрацю чи відкрити власний бізнес. Оточіть себе людьми, які вірять у вас і хочуть підтримати ваш почин. Завдяки їм ви багато чого досягнете найближчими місяцями.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.