Збережіть свій сад вільним від пирію: корисні лайфхаки

Садівники часто стикаються з проблемою боротьби з різними видами бур'янів на своїх грядках. UAportal підготував корисні екологічні поради для боротьби з пирієм.

Глибоке мульчування

Товстий шар органічної суміші, наприклад, соломи або деревної тріски, може бути використаний для придушення бур'яну і запобігання його проростанню. Мульча також допомагає утримувати вологу в ґрунті і покращує його загальний стан, створюючи несприятливе середовище для процвітання пирію. Регулярне додавання шару присипки має важливе значення для підтримання ефективності мульчі.

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Соляризація

Цей метод передбачає накриття зараженого ґрунту прозорим пластиковим брезентом, щоб використати сонячне тепло і, по суті, запекти бур'ян до смерті. Якщо залишити плівку на місці на чотири-шість тижнів у найспекотнішу пору року, пирій та його насіння ефективно загинуть.

Підняті грядки

Піднявши місце для вирощування, можна досягти більшого контролю над складом ґрунту і зменшити ймовірність вкорінення пирію. Завдяки таким ділянкам легше запобігти поширенню бур'яну та зменшити потребу в надмірному прополюванні або застосуванні гербіцидів.

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