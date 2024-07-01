Зі скандалом чи йдуть мовчки? Як розлучаються різні знаки зодіаку

Не всі знають, як красиво завершити стосунки. Дехто може влаштовувати скандали із взаємними звинуваченнями, а інші йдуть мовчки, так і не поговоривши. За словами астрологів, велику роль відіграє знак зодіаку. Читайте детальніше!

Овен

Овни вважають за краще піти самі, а не бути покинутими, тому найчастіше стають ініціаторами розриву. Уродженці знаку розглядають розлучення як змагання, яке не можна програти. Буває й так, що Овни одразу шкодують про своє рішення і намагаються відновити стосунки.

Телець

Тельці надмірно матеріалістичні та залежні від стабільності. Вони також можуть бути непередбачуваними, але в будь-якому разі дуже болісно переживають розрив, шкодуючи про витрачений час.

Близнюки

Коли Близнюки прийняли рішення про розлучення, вони використовують розумну та емоційну тактику, створюючи враження, що це не вони, а партнер штовхає до розставання. Уродженці знаку, які дуже товариські, перетворюють драму розставання в кумедні історії, якими можна поділитися.

Рак

Раки люблять поговорити щиро перед розставанням. Вони не схильні до грубості, але коли почуваються пригніченими, намагаються захиститися. У важкий час уродженці знаку найбільше цінують наявність поруч друзів, які можуть підтримати.

Лев

Леви – одні з найгірших колишніх, адже ніколи не візьмуть на себе відповідальність за те, що у стосунках щось було не так. Вони не налаштовані розлучатися на дружній ноті і не проґавлять можливості показати, якої помилки припустився їхній партнер. Після розлучення від Левів можна очікувати демонстративної поведінки, а іноді й агресії.

Діва

Діви воліють уникати конфліктів, тому не хочуть важких розмов. Якщо діалогу уникнути неможливо, уродженці знаку намагаються зняти напругу, взявши на себе всю відповідальність.

Терези

Коли Терези ініціюють розрив, вони часто починають із двозначних висловлювань (наприклад, "давай зробимо перерву"). Коли розлучення відбувається з ініціативи партнера, уродженці знаку роблять усе можливе, аби закінчити історію на добрій ноті. Терези дуже стурбовані тим, яке враження вони справляють на оточуючих.

Скорпіон

Хоча загадкові Скорпіони зовні залишаються спокійними та зібраними, вони часто таємно проявляють свої сильні емоції. Вони можуть заблокувати свого колишнього в соціальних мережах, а потім створити анонімний обліковий запис, щоб відстежувати його дії. Найкращий спосіб для Скорпіона залікувати розбите серце – це копнути глибоко в свою душу, поглянути в обличчя своїм страхам і дозволити собі повністю впоратися зі своїми темними емоціями.

Стрілець

Після розставання Стрільці не страждатимуть чи стежитимуть за діяльністю колишнього партнера у соціальних мережах. Вони просто зникають, ніби нічого й не сталося, змушуючи замислитися, чи ці стосунки мали якесь значення. Насправді представники цього знаку настільки цінують свою свободу та свободу інших, що просто дозволяють собі відпустити усі емоції.

Козоріг

Стосунки рідко є пріоритетом для Козорогів. Вони можуть почати рахувати витрачені гроші, звинувачувати колишніх партнерів у втрачених можливостях за час стосунків і т. д. Все це може бути досить непривабливо з боку.

Водолій

Розлучення з Водоліями найчастіше відбувається з їхньої ініціативи. Уродженці повітряного знаку волелюбні та креативні, вони завжди самі вирішують, хто буде з ними і як довго триватимуть ці стосунки. Якщо їхні почуття остигають, вони без жалю залишають стосунки у минулому.

Риби

Риби вважають за краще не розбиратися складних ситуаціях, і, відповідно, їх стиль розставання найчастіше розпливчастий і непереконливий. Вони обирають повільно йти з стосунків, залишаючи після себе більше питань, ніж відповідей.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.