Snapdragon 8 Gen 4 може підтримувати LPDDR6: що відомо про новинку

UAportal розповів, що Qualcomm планує представити свій флагманський чипсет Snapdragon 8 Gen 4 на майбутньому саміті у жовтні. За інформацією південнокорейського інформаційного агентства Ajunews, цей новий чипсет може стати одним з перших, що підтримуватиме пам'ять LPDDR6.

Однак з масовим виробництвом модулів LPDDR6 в цьому році можуть виникнути складнощі, що потенційно відтермінує їх доступність до 2025 року. Попри цю невизначеність, видання припускає, що Qualcomm може інтегрувати LPDDR6 у свій чіп Snapdragon 8 Gen 4, щоб задовольнити зростаючий попит на розширені можливості ШІ в мобільних пристроях.

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З іншого боку, ходять чутки, що майбутній чипсет Apple A18 Pro буде використовувати пам'ять LPDDR5T. Наразі це найшвидша оперативна пам'ять, доступна для смартфонів на базі SoC, яка може похвалитися теоретичною швидкістю до 9,6 Гбіт/с. Що стосується Qualcomm, то поки що невідомо, чи буде вона LPDDR6, чи продовжить працювати з пам'яттю LPDDR5T для своєї майбутньої SoC.

Ці досягнення в технології пам'яті як від Qualcomm, так і від Apple підкреслюють постійну конкуренцію та інновації в галузі мобільних чипсетів. Оскільки виробники прагнуть підвищити продуктивність і задовольнити зростаючі вимоги споживачів, вибір технології пам'яті стає вирішальним фактором у розробці передових пристроїв.

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