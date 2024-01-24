Смартфони Samsung як веб-камера: Що відомо про нову функцію

Смартфони Samsung, оснащені оновленням One UI 6.1, мають розблокувати низку нових можливостей, серед яких і варта уваги функція обміну фотографіями з камери. Ця інновація з'явиться в майбутній лінійці Galaxy S24.

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UAportal розповів, що це цікаве доповнення дозволяє користувачам використовувати свої смартфони Samsung як веб-камери для планшетів Galaxy. Щоб активувати цю функцію, користувачам просто потрібно перейти до налаштувань свого пристрою.

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Що відомо

Однак для того, щоб функція спільного доступу до камери працювала безперебійно, необхідно виконати дві передумови. По-перше, на смартфоні та планшеті має бути увімкнено Bluetooth. Крім того, обидва пристрої повинні бути підключені до однієї мережі Wi-Fi. Ці положення забезпечують безперебійну та безперервну роботу користувачів.

Впровадження цієї функції приносить безпрецедентну зручність, обмежену лише уявою користувачів. Використання можливостей камери смартфона в якості високоякісної веб-камери для планшета відкриває численні можливості для проведення професійних зустрічей, онлайн-класів або спілкування з близькими за допомогою відеодзвінків.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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