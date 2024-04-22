Наступний! Три знаки зодіаку швидко заводять нові стосунки після розлучення

Деякі люди буквально відразу після розриву стосунків заводять новий роман, поки інші ридають у подушку. За словами астрологів, Овни, Раки та Леви кидаються у вир із головою, адже впевнені, що не можна гаяти часу. Читайте детальніше!

Овен

Темпераментні Овни швидко закохуються і так само швидко "холонуть". Їхні стосунки дуже бурхливі, а розставання миттєві. І справа не в тому, що вони не любили або ставилися до свого партнера поверхово - уродженці знаку просто не можуть довго триматися однієї людини. Авантюрні Овни можуть кинутись у нові стосунки вже в день розставання.

Рак

Меланхолійні Раки напрочуд швидко заводять нові стосунки після розлучення – вони знають, що це кращий порятунок від депресії. Розлучившись із колишніми коханими, уродженці знаку шукають, чим би себе втішити. І ніщо не допомагає їм краще впоратися з болем, ніж побачення, а ще краще багато побачень.

Лев

Для Лева найболючішим буде розставання, якщо партнер піде першим. У такому разі уродженці знаку кинуться одразу ж шукати нових стосунків, щоб не почуватися покинутими та підняти самооцінку. Для Левів дуже важливо бути впевненими у своїй привабливості –і лише новий партнер зможе відновити їхні сили та втішити гординю.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.