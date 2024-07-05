Схильні маніпулювати! Названо емоційних шантажистів за знаком зодіаку

Деякі люди мають особливу схильність до емоційного шантажу, що може мати наслідки для їхніх близьких. За словами астрологів, йдеться про Скорпіонів, Раків, Риб та Близнюків. Читайте детальніше!

Скорпіон

Загадкові Скорпіони відомі інтенсивністю своїх почуттів, але схильні до контролю. Уродженці знаку маніпулюють людьми задля досягнення своєї мети – і це стосується як роботи, так і сім'ї. Вони дуже недовірливі, тому постійно підозрюватимуть свою другу половинку.

Рак

Турботливі та чутливі Раки використовують емоційний шантаж для задоволення своїх потреб. Уродженці знаку маніпулюють, щоб отримати відчуття безпеки та бажану увагу. Раки змушують своїх близьких почуватися винними у їхніх невдачах.

Риби

Інтуїтивні Риби мають надзвичайно розвинене співпереживання і вміють читати емоції інших людей. Це може призвести до тонких форм маніпуляції, коли уродженці знаку братимуть ситуацію під свій контроль задля певної вигоди.

Близнюки

Товариські Близнюки також схильні до емоційних маніпуляцій. Уродженці знаку дуже імпульсивні та непостійні, але самі чудово вміють грати на почуттях інших. Вони легко виводять із себе тих, хто їм чимось невгодний, і провокують скандали.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.