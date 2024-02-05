Складний пристрій від Apple: Новинка замінить iPad mini

UAportal розповів, що згідно з повідомленнями корейського видання The Elec, компанія Apple розробляє свій перший складаний пристрій. Цей інноваційний продукт має стати наступником iPad mini, демонструючи основний дисплей з діагоналлю від 7 до 8 дюймів. Хоча точні технічні характеристики дисплея на даний момент залишаються невідомими, компанії Samsung і LG, як повідомляється, надіслали зразки екранів до Apple для тестування.

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Що відомо

На жаль, детальна інформація про цей новий складаний пристрій є обмеженою. Що стосується його очікуваного запуску, ми можемо чекати, що він з'явиться на ринку десь між 2026 і 2027 роками.

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Крім того, Apple вивчає перспективи запуску ще одного складного пристрою, який матиме більший 20,5-дюймовий екран. Однак важливо зазначити, що саме цей продукт не дебютує в найближчому майбутньому.

На закінчення, фанати Apple можуть з нетерпінням чекати на появу нового складного пристрою компанії, який має на меті здійснити революцію на ринку. Завдяки унікальному дизайну екрана та чуткам про потенційних наступників iPad mini, компанія продовжує зачаровувати ентузіастів технологій по всьому світу.

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