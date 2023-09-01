Вересень принесе великі проблеми трьом знакам зодіаку: розпочнеться 'чорна смуга'

Вересень 2023 року принесе із собою не лише холодні дні, нотки ностальгії, а й важкі випробування для деяких знаків зодіаку. За словами астрологів, "чорна смуга" може розпочатися у житті Раків, Левів та Козерогів.

Рак

2023 рік для Раків винятково важкий – щомісяця на них чекають нові випробування, вересень не стане винятком. Уродженцям знаку необхідно цього місяця уважніше придивитися до своїх рахунків, перевірити документи та проаналізувати витрати. Якщо Раки мають борги, настав час розрахуватися. Також їх переслідуватимуть дрібні неприємності, які можуть спричинити фінансові втрати та сварки з другою половинкою.

Відео дня

Лев

Вересень також буде важким місяцем для Левів, особливо якщо вони є надзвичайно амбітними і у них, як і раніше, багато завдань. Вони зараз не можуть дозволити собі жодних випадкових кроків – їм знадобиться чіткий план дій та список завдань, які потрібно швидко виконати, інакше можуть потонути у хаосі. Цього місяця Леви відчують себе самотніми та покинутими – є ризик розлучення з партнером.

Козеріг

Козерогам у вересні слід бути гранично обережними – на них чекає чимало пасток. Їм достатньо припуститися найменшої помилки, і вона може коштувати дуже дорого. Цьому знаку зодіаку необхідно бути дуже пильним на роботі – найменша помилка може обернутися важкими наслідками, аж до звільнення. Козерогам у вересні варто відпочити та перевести дух. Хорошою ідеєю буде поїздка за місто, уїк-ен, йога чи регулярні заняття медитацією.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.