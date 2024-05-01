Сім'я для них на першому місці: названо найвірніші знаки зодіаку

Дата народження дуже впливає життя, зокрема поведінку у любовних стосунках, стверджують астрологи. За їхніми словами, найвірнішими можна назвати лише п'ять знаків зодіаку. Ось хто у списку!

Рак

Для Раків сім'я – найбільша цінність. Уродженці знаку готові звернути гори заради своєї другої половинки. Вони цінують стабільність та затишок удома, тому не підуть на інтрижки, здатні все зруйнувати. Раки захищають свій шлюб та сім'ю, наскільки можуть.

Лев

Якщо Леви по-справжньому люблять, почуваються в безпеці і ними захоплюються (насамперед!), то ніколи не підуть на зраду. Уродженцям знаку в сім'ї потрібна увага, трубота та романтика. Якщо цього немає, вони швидше підуть до іншого партнера, ніж наважаться на зради, романи та таємні побачення.

Діва

Діви люблять чіткі стосунки, якщо вони обрали партнера, то будуть йому вірні. Їм подобається дбати про свою другу половинку, і навіть після багатьох років спільного життя їм ніколи не буває нудно з партнером. Якщо вони хочуть нових відчуттів, то тільки наважуються на божевілля лише разом зі своєю дружиною чи чоловіком.

Козоріг

Козерогів багато хто вважає дещо жорсткими та холодними, але насправді вони є надзвичайно емоційними людьми і дуже серйозно ставляться до своїх зобов'язань. Уродженці знаку можуть довго шукати партнера, якому зможуть довіряти, але будуть йому вірними. Для них будь-яка зрада – це форма порушення клятви або обіцянки, а коли слово дане, для Козорога це святе.

Овен

Овни можуть зберігати вірність і залишатися з однією людиною довгі роки. Однак є одна умова: ця людина повинна розділяти їхні інтереси, бути амбітною та допитливоб до світу. Тоді разом вони зможуть підкорити найбільші висоти. Овнам ніколи не буде нудно, і у них на думці не буде ні зрад, ні романів.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.