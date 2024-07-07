Секрети вирощування розсади томатів без ґрунту: що варто знати

Вирощування помідорів без ґрунту – менш відомий серед садівників метод, але він має безліч переваг, які варто вивчити. UAportal розповідає про секрети цієї інноваційної методики, яка не тільки гарантує здорову розсаду, а й спрощує процес її вибору.

Пророщування розсади без ґрунту має кілька переваг. По-перше, процес швидкий і ефективний. По-друге, він дозволяє легко відбирати найсильніші саджанці, що призводить до вирощування рослин найвищої якості.

Хоча цей метод і не дає великих сходів, він полегшує проростання значної кількості насіння за обмежений проміжок часу. Крім того, значно знижується ризик грибкових або бактеріальних захворювань, таких як сумнозвісна чорна ніжка, яка зазвичай асоціюється з вирощуванням у ґрунті.

Для початку візьміть контейнер, вистелений декількома шарами паперових серветок або багатошаровим туалетним папером. Переконайтеся, що папір на дні контейнера достатньо зволожений, настільки, щоб при легкому натисканні вода просочувалася назовні. Дуже важливо підтримувати вологе середовище, сприятливе для проростання насіння, не допускаючи застою води, який може призвести до загнивання і загибелі насіння.

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Потім розсипте насіння на поверхні вологого паперу в довільному порядку. Закрийте контейнер і поставте його в темне місце на кілька днів. Як варіант, ви можете одразу поставити його під фітолампу, щоб не пропустити момент проростання насіння.

Перевага цього методу стає очевидною під час подальшого процесу пересадки. Оскільки коріння не переплітається з ґрунтом, воно легко відділяється від розм'якшеного паперу. При цьому немає причин для занепокоєння щодо мінімального пошкодження кореневої структури.

Насправді підрізання або обрізка коренів перед пересадкою може сприяти кращому розгалуженню і росту. Висаджуючи розсаду в горщик, ви можете заглибити її наполовину або тільки на рівні коренів, залежно від ваших уподобань. Помідори, будучи витривалими рослинами, процвітають незалежно від обраного методу.

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