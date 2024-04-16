Секрети успішного вирощування сакури: де найкраще її посадити

UAportal розповів, що сакура – символ Японії – в останні роки набула популярності серед українських жителів. Це дерево можна побачити не лише у скверах та парках, а й у присадибних ділянках.

Як правильно обрати місце для посадки сакури

При виборі місця висадки сакури дуже важливо забезпечити дереву достатню кількість сонячного світла.

Важливо пам'ятати про розмір сакури. Ці дерева можуть виростати до 12 метрів у висоту, тому рекомендується уникати висаджування їх надто близько до будинку чи інших споруд. Різні сорти сакури відрізняються за формою та розміром.

Також вас може зацікавити: Ця ознака на листі вказує, що ваші гортензії заражені й можуть померти

Основні правила догляду

Сакура – ніжне дерево, яке цвіте рожевими квітами з кінця квітня до початку травня, залежно від погодних умов та регіональних факторів. Середня тривалість цвітіння сакури – два тижні. Щоб забезпечити успішну посадку дерева, візьміть до уваги наступні важливі поради:

Сонячне світло. Сакура процвітає на сонячних ділянках, тому оберіть місце в саду, де дерево буде отримувати прямі сонячні промені протягом більшої частини дня.

Простір. Сакурі потрібно достатньо місця для росту і розвитку, тому перед посадкою необхідно ретельно спланувати все.

Догляд. Постійний догляд є важливим для забезпечення цвітіння. Регулярна обрізка, підживлення та полив необхідні для підтримки оптимального росту сакури.

Ґрунт. Для сакури підходить добре дренований ґрунт без надмірного затримання вологи. Перед посадкою переконайтеся, що земля містить достатню кількість азоту і калію.

Сусіди. Не саджайте поруч із сакурою дерева, які можуть створювати надмірну тінь і перешкоджати її росту.

Нагадаємо, садівники назвали найкращий час для обрізання гортензій.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!