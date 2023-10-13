Щастя записано в даті їх народження: названо улюбленців фортуни, яким судився успіх

Деяким людям чомусь щастить більше, ніж іншим – вони завжди успішні на роботі, у них ідеальний партнер, а життя грає яскравими фарбами. За словами астрологів, це пов'язано із знаком зодіаку. Справжніми улюбленцями фортуни є Риби, Тельці та Терези.

Риби

Риби - знак зодіаку, який надзвичайно щасливий у порівнянні з іншими. Незалежно від рішень, які приймають уродженці знаку, цим людям може зійти з рук усе, що завгодно. Вони спізнилися на роботу? Виявляється, керівника сьогодні немає і ніхто не зверне на це уваги. Риби проспали? Через затори громадський транспорт затримувався – і вони встигли вчасно. Для них не існує непереборних ситуацій. Що б не трапилося, доля благоволить цим людям, а гроші самі йдуть у руки. Це дозволяє рухатися по життю плавно і без втрат.

Телець

Тельці найуспішніші у фінансових питаннях. Люди під цим знаком зодіаку набагато частіше виграють у лотереях, скретч-картах та конкурсах. Можна навіть сказати, що вони притягують гроші, не роблячи нічого особливого. Тельцям також винятково щастить у скрутних ситуаціях. Вони можуть легко покласти край кризі. Близьким уродженців знаку здається, що немає такої проблеми, яку вони не могли б вирішити. З цієї причини до Тельців часто звертаються за порадою у скрутну хвилину.

Терези

Терези оточують себе лише хорошими людьми завдяки своїй здатності чітко розуміти наміри інших. Це робить їх одними з найщасливіших знаків зодіаку і дозволяє уникнути різного роду обману та маніпуляцій. Люди, народжені під знаком Терезів, також більш щасливі у завоюванні симпатій людей. Вони завжди веселі та доброзичливі і можуть справити дуже гарне враження. Завдяки цьому оточуючі швидко переймаються симпатією до Терезів – і це дуже допомагає їм у кар'єрі.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.