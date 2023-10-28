З чоловіками цих трьох знаків зодіаку слід бути обережними: вони можуть обвести всіх навколо пальця

Деякі чоловіки не беруть до уваги почуття інших – вони можуть маніпулювати та обвести навколо пальця будь-кого. За словами астрологів, особливо обережними треба бути з Овнами, Левами та Скорпіонами.

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Овен

Овни можуть бути люблячими та привабливими, але тільки тоді, коли їм ніхто не протистоїть. Якщо хтось висловлює думку, протилежну їхній, уродженці знаку починають маніпулювати. У стосунках такі чоловіки постійно шукають недоліки у другій половинці та мучать її ревнощами. Зрештою, це найчастіше призводить до розставання.

Лев

Лев – дуже вимогливий знак зодіаку. Він може бути власницьким як до партнера, так і до друзів. Лев завжди хоче бути на першому місці та в центрі уваги. У нього також має бути все найкраще, тому він прагнутиме до того, щоб оточуючі люди відповідали певним стандартам, які він встановлює сам.

Скорпіон

Скорпіон – вроджений маніпулятор. Це найегоїстичніший знак зодіаку, і його зазвичай не хвилює, що відчувають інші. Якщо щось може привести до його перемоги, то він піде по головах до своєї мети і не озирнеться назад. Тому знайти спільну мову з цим складно – і це вдається лише одиницям.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.