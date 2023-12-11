Ретроградний Меркурій принесе великі проблеми: чого чекати з 13 грудня

Ретроградний Меркурій, який розпочнеться з 13 грудня 2023 року і триватиме до 1 січня 2024 року, вплине на життя людей. Це астрономічне явище, при якому здається, що планета рухається у напрямку, протилежному її нормальному руху.

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Під час ретроградного Меркурія відбуваються так звані кармічні події, яким ніяк не можна запобігти. Може бути зачеплена сфера стосунків, спілкування, подорожей та технологій. Все почне виходити з-під контролю.

Ретроградний Меркурій здатний позбавити того, що має значення. Надіслані повідомлення або листи можуть не дійти до одержувача, можливі поломки техніки та аварії.

Під час ретроградного Меркурія слід чекати на зустрічі зі старими друзями та колишніми партнерами, які не принесуть нічого доброго, а лише нові конфлікти та образи. Може вийти назовні дуже неприємна правда, яка ховалась тривалий час.

Астрологи стверджують, що ретроградний Меркурій переважно негативно впливає на нас. Може виникнути значне погіршення концентрації, що призведе до труднощів на роботі чи навчанні. Однак не втрачайте бажання діяти.

Будуть численні непорозуміння та труднощі у спілкуванні. Під час ретроградного Меркурія можуть погіршитись стосунки з близькими. Це буде особливе випробування.

Однак у цей час варто задуматися, чи всі стосунки є сприятливими для нас. Ретроградний Меркурій – це момент, щоб уважніше придивитися до своїх близьких. Тому подумайте, чи є у вашому оточенні токсичні люди.

Ретроградний Меркурій у 2023 році також має стати часом, коли ми на мить зупинимося та відпочинемо.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.