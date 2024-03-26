Розширення можливостей ШІ в лінійці iPhone 16 Pro: що відомо про новий чіп Apple A18 Pro

Згідно з аналітичною запискою Джеффа Пу з Haitong International Tech Research, Apple планує внести конкретні зміни у свій чіп A18 Pro, проклавши шлях до розширених можливостей штучного інтелекту (ШІ) в майбутній лінійці iPhone 16 Pro. UAportal розповів, що компанія розпочала виробництво чіпа раніше, ніж зазвичай, що свідчить про її прагнення впроваджувати досягнення штучного інтелекту у свої пристрої.

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Обчислення ШІ на пристрої означає обробку завдань штучного інтелекту безпосередньо на пристрої, а не покладаючись на хмарну інфраструктуру. Цього року Apple, схоже, застосовує гібридний підхід до функцій штучного інтелекту, потенційно використовуючи хмарні ресурси у співпраці з Google для певних функцій, тоді як інші будуть суто на пристрої, що обіцяє користувачам безперебійну роботу зі штучним інтелектом.

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Якщо зануритися в деталі, то чіп A18 Pro виготовляється з використанням довгоочікуваного 3-нм техпроцесу TSMC другого покоління (N3E). Важливо, що збільшена площа чіпа дозволяє розмістити більше транзисторів або спеціалізованих компонентів, що дає змогу лінійці iPhone 16 Pro потенційно пропонувати захоплюючі можливості штучного інтелекту безпосередньо на самому пристрої.

Чіп A18 може значно збільшити кількість інтегрованих обчислювальних ядер штучного інтелекту разом із більш потужною системою Neural Engine. Цей прогрес свідчить про більшу увагу до продуктивності, пов'язаної зі штучним інтелектом, що дає змогу покращити функціональність і зробити роботу зі штучним інтелектом більш надійною для користувачів iPhone.

Хоча і iPhone 16, і iPhone 16 Pro будуть оснащені версією чіпа A18 цього року, звіт Пу свідчить про те, що зміни, орієнтовані на ШІ, будуть ексклюзивними для версії A18 Pro, призначеної для iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max. Впроваджуючи вдосконалення ШІ у свої флагманські моделі, Apple прагне забезпечити підвищений рівень інтелекту та зручності завдяки інноваційним функціям ШІ.

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