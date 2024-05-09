П'ять знаків зодіаку чекають великі зміни в кар'єрі: травень стане для них переломним

Травень 2024 року стане важливим періодом у кар'єрі п'яти уродженців зодіакального кола, перед якими відкриються нові можливості. За словами астрологів, отримати нову посаду та покращити своє фінансове становище можуть Козороги, Терези, Скорпіони, Риби та Тельці.

Козоріг

Козороги у травні будуть під впливом ретроградного Плутона – раніше ухвалені фінансові рішення дадуть свої плоди. Банківський рахунок уродженців знаку буде поповнений великою сумою, проте не варто витрачати відразу всі гроші: варто задуматися про інвестиції.

Терези

Терези в останній місяць весни зможуть здійснити давні мрії. Уродженці знаку давно думали про те, щоб змінить роботу, і доля подарує такий шанс. Вони почнуть дуже амбітний проєкт, який принесе не лише гроші, а й визнання у професійному колі.

Скорпіон

Скорпіонів чекають приємні зміни у фінансовому плані, але ретроградний рух їхньої правлячої планети Плутона може спричинити почуття дезорієнтації. Уродженцям знаку не варто приймати поспішних рішень, навіть якщо на їхньому рахунку виявиться величезна сума.

Риби

Риби завдяки заступництву зірок можуть розраховувати на захоплюючі кар'єрні зміни. Вони отримають посаду, якої давно прагнули, а відрядження відкриє нові горизонти. Уродженці знаку заведуть вигідні ділові контакти.

Телець

Ретроградний рух Плутона на початку місяця може штовхнути Тельців на зміну сфери діяльності, і це принесе їм справжній успіх. Уродженці знаку не лише покращать своє фінансове становище, а й будуть захоплені справді улюбленою справою.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.