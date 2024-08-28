П'ять знаків зодіаку чекає великий успіх у сезон Діви: їм будуть заздрити всі навколо

Сезон Діви, який триватиме до 22 вересня 2024 року, принесе велику удачу п'ятьом уродженцям зодіакального кола. За словами астрологів, у списку щасливчиків Діви, Скорпіони, Козороги, Риби та Тельці.

Діва

На Дів вплив Сонця в їхньому знаку матиме найбільший ефект. Їм вдасться зосередитися на своїх потаємних бажаннях та здійснити їх. Сезон Діви принесе уродженцям знаку впевненість у своїх силах та нові можливості для кар'єрного зростання. Водночас збільшаться і доходи.

Скорпіон

Сезон Діви додасть Скорпіонам достатньо впевненості, щоб відкритися іншим, і змусить глянути на світ інакше. Самотні уродженці знаку можуть зустріти того, хто змусить їхнє серце битися частіше. Скорпіонам потрібно відпустити страхи і відкритися почуття.

Козоріг

Вплив Сонця в Діві викличе у Козорогів бажання розширити свій світогляд і знайти для себе нові інтереси та захоплення. Уродженці знаку навіть можуть наважитися змінити місце роботи. Зірки обіцяють, що все вийде, варто лише ризикнути.

Риби

Знак Риб протилежний знаку Діви, але також доповнює його. Уродженці знаку найближчими тижнями повною мірою відчують зміни, які торкнуться всіх сфер життя. Скористайтеся цією оновленою впевненістю, щоб викласти карти на стіл у своїх професійних та особистих стосунках. Це найкращий час для вирішення конфліктів.

Телець

Перебування Сонця в Діві принесе Тельцям баланс та гармонію. Під прагматичним впливом Діви уродженці знаку зможуть збільшити свої доходи в рази та зробити покупку, яку давно відкладали. У Тельців буде багато енергії – все "горітиме" в руках.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.