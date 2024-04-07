Проблем буде багато! Три знаки зодіаку чекають випробування у квітні

Квітень не принесе всім лише чудову погоду та радість. За словами астрологів, трьом знакам зодіаку доведеться боротися із труднощами. Доля готує випробування для Левів, Стрільців та Водоліїв.

Лев

Леву у квітні не слід довіряти своїй інтуїції. Через ретроградність Меркурія його внутрішній голос може збити зі шляху. Доля постійно підкидатиме йому під ноги перешкоди та блокуватиме його енергію. Тому не рекомендується розпочинати нові проєкти, подорожі та стосунки. Також краще утриматися від великих витрат та подбати про свої фінанси. Накопичені на чорний день заощадження обов'язково знадобляться.

Стрілець

Стрілець застрягне у місці, з якого йому буде складно вибратися. Це не обов'язково стосується фізичного місцезнаходження. Цей знак зодіаку не зрушить з місця у професійних, фінансових чи емоційних питаннях. Стрільця чекають важкі часи. Він опиниться у ситуації, коли комусь знадобиться його допомога, а він не зможе її надати. Його випробування віщують почуття безпорадності та розчарування.

Водолій

На початку квітня Водолії отримають погані новини, які кинуть тінь на наступні тижні. Вони ще довго не зможуть упокоритися з істиною і виробити новий план дій. На їхні плечі ляже багато відповідальності та обов'язків. Як говорить похмуре пророцтво, доля розлучить їх з тим, хто досі був другом та союзником. Також з'ясується безліч неприємних фактів.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.