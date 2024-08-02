Звикли порушувати правила! Названо найнепередбачуваніші знаки зодіаку

Якщо одні люди чітко дотримуються правил, інші розглядають їх лише як рекомендації, яких можна дотримуватися чи ні. За словами астрологів, найнепередбачуванішими є п'ять знаків зодіаку. Читайте, хто у списку!

Овен

Овни вперті і не мають наміру робити щось проти своєї волі. Якщо правила чи умовності заважають їм досягти мети, що ж, вони їх подолають. Для уродженців знаку це лише перешкоди на шляху.

Водолій

Водолії – вільнодумці у всіх сенсах цього слова. Все, що вони роблять у житті, – виключно їхня власна ініціатива, тому слідувати чужим правилам – це не в їхньому характері.

Близнюки

Близнюки досить непередбачувані – багато хто навіть каже, що у них роздвоєння особистості. Оскільки правлячою планетою уродженців знаку є Меркурій, здатний дестабілізувати все, не дивно, що люди, народжені під цим знаком, люблять вводити в оману.

Стрілець

Стрільці – мінливі особи, які цікавляться світом і ніколи не задоволені повністю. Їм особливо подобається ставити під сумнів соціальні правила. Однак якщо Близнюки порушують правила, щоб здивувати, то Стрільці роблять це, щоб краще зрозуміти світ.

Рак

Раки дуже емоційні та чутливі, тому якщо вони хочуть щось зробити і емоції підштовхують до мети – ніщо, навіть правила, не встануть у них на шляху. Не тому, що вони не дотримуються правил, а тому, що вони спочатку роблять, а потім думають про це.

Два знаки зодіаку, які вірні правилам

Діва

Діва – це порядок, прагматизм та повага. Уродженцям знаку подобається дотримуватися правил, і вони дотримуватимуться їх, навіть якщо не згодні. Без "рамок" Діви почуваються розгубленими.

Козоріг

Козороги авторитарні наскрізь. Вони не тільки дотримуються правил, а й забезпечують їхнє дотримання, навіть якщо правила створені не ними.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.