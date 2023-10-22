Двуликість для них – друга натура: названо найбільш нещирі знаки зодіаку

Згідно з астрологією, деякі знаки зодіаку більш схильні до нещирості, ніж інші, і їхня фальшива поведінка легко здатна ввести в оману. Хто приховує свої справжні почуття і не завжди каже правду? Ось список потенційно нещирих знаків зодіаку.

Близнюки

Близнюки очолюють список найменш чесних знаків зодіаку. Насамперед, вони завдячують цим своїй двоїстій природі. Уродженці знаку мають два "обличчя" і буває, що вони приховують справжні мотиви своєї поведінки. Це змушує їх часто забувати про свої моральні принципи та цінності та видавати себе за того, ким вони не є. Іноді вони використовують свій інтелект та комунікативні навички, щоб маніпулювати оточуючими.

Скорпіон

Скорпіони – найзагадковіші та найнедовірливіші особистості серед усіх знаків зодіаку. Вони чудові спостерігачі і схильні наслідувати оточуючих. Уродженці знаку часто критикують інших за спиною, а коли трапляється щось погане, відразу намагаються уникнути вини, навіть якщо багато в них на совісті. Вони також готові захищатись, коли хтось розкриває їхні справжні наміри. Ніколи не знаєш, коли Скорпіони одягають маску, а коли показують своє справжнє обличчя. Вони можуть маніпулювати людьми і намагатися будь-що контролювати ситуацію, щоб захистити своє благополуччя.

Стрілець

Стрільці вважаються найбільш аналітичними, логічними та розумними серед знаків зодіаку. Коли хтось їх надихає, вони починають поводитись як ця людина. Зазвичай вони роблять це, щоб справити враження на когось, хто їм небайдужий. Іноді вони прикидаються розумнішими, ніж насправді. Буває й так, що вони впевнено говорять одне, а роблять зовсім інше.

Водолій

Людей, народжених під цим знаком, іноді сприймають як крижаних та байдужих. На це впливає їхній незалежний спосіб мислення та емоційна дистанція, яку вони люблять підтримувати. Водолії часто надягають маску, щоб не оголити свої проблеми або не визнати свої слабкості. Вони також схильні говорити одній людині одне, а другій зовсім інше за тією ж темою.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.