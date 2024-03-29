Пригоди та дитячий сміх гарантовано: дивовижні мультфільми, які запам'ятаються надовго

У чарівному світі мультфільмів період між 2010 та 2013 роками став часом появи виняткових шедеврів, які зачарували глядачів різного віку. UAportal підготував добірку найкращих історій та захоплюючих пригод.

Відео дня

"Рапунцель: Заплутана історія"

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 год 40 хв

Рік виробництва: 2010

Режисе: Натан Грено, Байрон Ховард

"Рапунцель: Заплутана історія" розповідає історію Рапунцель, юної принцеси з чарівним довгим волоссям, яка все своє життя провела в пастці у вежі. Коли чарівний злодій Флінн Райдер натрапляє на її вежу, вони укладають угоду і вирушають у захоплюючу пригоду за межі її захищеного світу. Під час своєї подорожі вони зустрічають незабутніх персонажів, стикаються з небезпекою і відкривають для себе справжній сенс любові та самопізнання.

"Панда Кунг-Фу 2"

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Жанр: Анімація, бойовик, пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 год. 30 хв.

Рік виробництва: 2011

Режисер: Дженніфер Ю Нельсон

У"Панда Кунг-Фу 2" наш улюблений герой По продовжує свою подорож як Воїн Дракона, захищаючи Долину Миру разом зі своїми побратимами – майстрами кунг-фу, Несамовитою П'ятіркою. Коли древній лиходій, Лорд Шен, погрожує завоювати Китай за допомогою потужної зброї, По повинен розкрити таємниці свого минулого, щоб зупинити руйнівні плани ворога.

"Льодовиковий період 4: Континентальний дрейф"

Рейтинг IMDb: 6.5/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 год 28 хв

Рік виробництва: 2012

Режисер: Стів Мартін, Майк Турмайєр

"Льодовиковий період 4: Континентальний дрейф" переносить нас у ще одну крижану пригоду з Менні, Дієго та Сідом, які вирушають у плавання на айсберзі після того, як катастрофічна подія розлучає їх з друзями та родиною. Зіткнувшись із піратством, смертоносними істотами та власними особистими конфліктами, вони повинні знайти шлях додому і возз'єднатися зі своїми близькими.

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"Університет монстрів"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 год 44 хв

Рік виробництва: 2013

Режисер: Ден Скенлон

"Університет монстрів" повертає нас у часи, коли наші улюблені Майк Вазовскі та Джеймс Салліван, вперше зустрілися в коледжі. Мультфільм демонструє їхню неймовірну дружбу, коли вони долають виклики програми залякування в Університеті монстрів, змагаючись за звання найкращих страшил. На цьому шляху вони розкривають свої справжні таланти, відкривають для себе важливість командної роботи та засвоюють цінні життєві уроки про те, як приймати невдачі та знаходити свій справжній шлях.

"Нікчемний Я 2"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 год 38 хв

Рік виробництва: 2013

Режисери: П'єр Коффен, Кріс Рено

"Нікчемний Я 2" повертає улюбленого суперлиходія Грю, що виправився і намагається впоратися із завданнями, пов'язаними з виконанням обов'язків таємного агента, батьківством і новоявленим почуттям кохання. Коли таємничий лиходій загрожує світові, Грю вступає до Антилиходійської ліги, щоб допомогти врятувати світ. Разом зі своїми вірними помічниками Грю повинен розкрити особу лиходія, водночас розбираючись у складнощах свого особистого життя.

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