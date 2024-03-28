Від чаклунів до піратів: фільми фентезі, які варто передивитися

UAportal підготував добірку найкращих фільмів у жанрі фентезі, знятих у період з 2005 по 2007 рік. Кожен з яких пропонує унікальне поєднання магії, пригод і незабутніх персонажів.

Відео дня

"Гаррі Поттер і келих вогню"

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Жанр: Фентезі, пригоди

Країна виробництва: Великобританія, США

Тривалість: 157 хвилин

Рік: 2005

Головний продюсер: Девід Гейман

Дія фільму відбувається на четвертому році навчання Гаррі в школі магії Гоґвортс. Сюжет розгортається навколо Тричаклунського турніру – складного змагання, в якому учні трьох різних чарівних шкіл змагаються за перемогу. Гаррі разом зі своїми друзями Роном Візлі та Герміоною Грейнджер стикається з численними випробуваннями та небезпечними завданнями під час турніру.

"Пірати Карибського моря: Скриня мерця"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Жанр: Фентезі, пригоди, бойовик

Країна виробництва: США

Тривалість: 151 хвилина

Рік: 2006

Головний продюсер: Джеррі Брукгаймер

Капітан Джек Спероу стикається з наслідками кровного боргу перед легендарним Дейві Джонсом, капітаном "Летючого Голландця". Щоб уникнути вічного прокляття, Спероу вирушає у справжню подорож у пошуках порятунку. Разом з Вільямом Тернером та Елізабет Свон він натрапляє на проклятий скарб, надприродні істоти та підступні моря.

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"Лабіринт Фавна"

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Жанр: Фентезі, драма, війна

Країна виробництва: Іспанія, Мексика, США

Тривалість: 118 хвилин

Рік: 2006

Головний продюсер: Гільєрмо дель Торо

Фільм розповідає про Офелію, молоду дівчину, яка знаходить у лісі магічний лабіринт. Мандруючи цим чарівним і небезпечним світом, вона зустрічає містичних істот і стикається зі страшними загрозами. Шукаючи захисту від жорстокості війни, Офелія вирушає в подорож лабіринтами, що розмивають межі між реальністю та фантазією.

"Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та шафа"

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Жанр: Фентезі, пригоди, сімейний

Країна виробництва: Великобританія, США

Тривалість: 143 хвилини

Рік: 2005

Головний продюсер: Ендрю Адамсон

Сюжет фільму розгортається навколо пригод чотирьох братів і сестер - Пітера, Сьюзен, Едмунда та Люсі. Коли вони знаходять чарівну шафу, то переносяться до містичного світу Нарнії, де вони зустрічаються з незабутніми персонажами, такими як лев Аслан і Біла відьма. Брати і сестри допомагають виконати давнє пророцтво і привести жителів Нарнії до свободи від правління Білої Відьми.

"Зоряний пил"

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Жанр: Пригоди, сімейний, фентезі

Країна виробництва: Великобританія, США, Ісландія

Тривалість: 127 хвилин

Рік: 2007

Головний продюсер: Метью Вон

Заснований на романі Ніла Ґеймана, фільм розповідає історію Трістана Торна, юнака з села Волл. Щоб зізнатися у коханні Вікторії, Трістан вирушає на пошуки зірки, що впала, у містичне царство Штормгольд. Там він дізнається, що ця зірка – зухвала молода жінка на ім'я Івен, разом з якою вони долають небезпечні зустрічі зі злими відьмами та жадібними принцами, відкриваючи для себе справжню силу кохання та дружби.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.

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