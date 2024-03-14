Переваги та недоліки утримувати щура-сфінкса: про що варто знати потенційним власникам

Щури-сфінкси мають кілька позитивних сторін, які роблять їх привабливим вибором, як домашнього улюбленця. Але UAportal також розповів про деякі недоліки, на які слід звернути увагу потенційним власникам.

Відео дня

Плюси щурів-сфінксів:

Піддаються дресируванню. Щури-сфінкси вважаються дуже розумними гризунами, тому вони легко піддаються дресируванню і є чудовими домашніми улюбленцями для тих, хто любить спілкуватися зі своїми тваринами.

Гіпоалергенність. Для людей з алергічною чутливістю щури-сфінкси є чудовим вибором, оскільки вони рідше викликають алергічні реакції порівняно з іншими породами.

Унікальний зовнішній вигляд. Безволоса і зморшкувата шкіра надає щурам-сфінксам характерного і цікавого вигляду, що робить їх незвичайними домашніми улюбленцями.

Читайте також про таке: Хочуть бути корисними: експерти сказали, чому кішки люблять клавіатури

Мінуси щурів-сфінксів:

Чутливість до сонця. Відсутність шерсті робить щурів-сфінксів вразливими до сонячних опіків і пошкоджень шкіри, тому важливо забезпечити їм достатню тінь і захист від прямих сонячних променів.

Регулювання температури. У холодному кліматі щурам-сфінксам важко підтримувати температуру тіла, тому вони потребують додаткового обігріву, щоб почуватися комфортно і бути здоровими.

Особливі потреби у догляді. Через свої унікальні потреби у догляді, щури-сфінкси можуть потребувати особливої уваги, щоб їхня шкіра була чистою і не викликала подразнень, що може зайняти багато часу і коштувати недешево.

Пропонуємо дізнатися, чому коти граються з мишами перед тим, як їх убити.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!