Зрада, відмова чи втрата свободи: названо головні страхи різних знаків зодіаку

У кожної людини є страхи, які тісно пов'язані не лише з її життєвим досвідом, а й з датою народження, стверджують астрологи. Читайте детальніше!

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Овен

Може здатися, що Овни нічого не бояться. Однак вони страждають від страху стати безробітними та нікому не потрібними.

Телець

Найбільший страх Тельця – зміни. Уродженці знаку надто чутливі і не хочуть втрачати рівноваги.

Близнюки

Найбільший страх Близнюків – втратити свободу. Вони дуже бояться, що їх змусять робити те, що не подобається.

Рак

Щоб Рак почував себе спокійно та гармонійно, йому необхідно знати, що його люблять. Його головний страх – втратити кохання близьких.

Лев

Леви люблять сяяти. Якщо їм не приділяється уваги, це їх засмучує. Найбільше їх турбує те, що прийде хтось інший, хто буде яскравішим за них.

Діва

Діви висувають надто високі вимоги до життя та людей. При цьому їхній головний страх полягає в тому, що вони не зможуть зробити все на найвищому рівні.

Терези

Терези – мудрі особистості, які завжди прагнуть рівноваги і гармонії. Але вони бояться послизнутися і втратити рівновагу – хоч би якої сфери життя це стосувалося.

Скорпіон

Скорпіон, незважаючи на свою палку натуру, є вірним партнером, і йому важливо, щоб друга половинка його не зрадила. Найбільший страх – зрада.

Стрілець

Стрільці дуже незалежні. Вони не готові зламати себе та підкоритися інтересам та вимогам інших. Уродженці знаку всіма силами захищають свою незалежність, і їхній головний страх – втратити її.

Козоріг

Козеріг завжди знає, чого хоче добитися від життя. Козероги ставлять перед собою конкретні, чіткі цілі та завдання. Вони бояться, що не зможуть здійснити те, що мали намір зробити.

Водолій

Для Водоліїв важливо бути особливими та добиватися своєї мети творчим підходом. Урженці знаку усвідомлюють свою унікальність і пишаються нею. Їхній головний страх – стати звичайними, як усі.

Риби

Риби мрійливі. Вони дуже вразливі і, коли закохуються, найбільше у світі бояться відмови. Це їхній головний страх.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.