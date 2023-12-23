Майже не старіють! Названо чотири знаки зодіаку, до яких прихильний час

Людство століттями шукало секрет молодості, проте астрологи стверджують, що до чотирьох знаків зодіаку час і так прихильний. Незалежно від віку, вони будуть виглядати молодшими за своїх однолітків. Йдеться про Раків, Терезів, Стрільців та Риб.

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Рак

Перший знак зодіаку, який насолоджується молодістю та благополуччям, – це Рак. Уродженці знаку підходять до життя дуже емоційно, вони відкриті та чесні стосовно інших. Раки швидко відпускають негатив, що дозволяє легко переносити випробування. Вони не втрачають оптимізму навіть у старості, адже завжди молоді душею.

Терези

Терези приваблюють людей радістю життя, оптимізмом і вродженою чарівністю. Вони дуже дбають про свою зовнішність, але мають проблеми із прийняттям рішень. Уродженці знаку постійно шукають нових вражень. Може, через вічну метушню ніколи старіти?

Стрілець

Стрілець – вічний оптиміст та вулкан енергії незалежно від віку. Здається, що він перебуває у постійному русі. Уродженцям знаку подобаються зміни та відкриття. Вони почуваються добре під час подорожей, як у прямому, так і в переносному значенні. Саме спонтанність дозволяє Стрільцям залишатися вічно молодими.

Риби

Риби чутливі, сором'язливі, тому часто піддаються чужому впливу. Проте з кожним роком свого життя стають впевненішими в собі, що робить їх привабливими в очах оточуючих. Аналогічна ситуація і з мріями – чим старші Риби, тим більше вони наважуються мріяти. То, може, мрії є рецептом молодості?

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.