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Астрологія і гороскопи

Майже не старіють! Названо чотири знаки зодіаку, до яких прихильний час

Анастасія Крищук

Майже не старіють! Названо чотири знаки зодіаку, до яких прихильний час

Людство століттями шукало секрет молодості, проте астрологи стверджують, що до чотирьох знаків зодіаку час і так прихильний. Незалежно від віку, вони будуть виглядати молодшими за своїх однолітків. Йдеться про Раків, Терезів, Стрільців та Риб.

Рак

Перший знак зодіаку, який насолоджується молодістю та благополуччям, – це Рак. Уродженці знаку підходять до життя дуже емоційно, вони відкриті та чесні стосовно інших. Раки швидко відпускають негатив, що дозволяє легко переносити випробування. Вони не втрачають оптимізму навіть у старості, адже завжди молоді душею.

Терези

Терези приваблюють людей радістю життя, оптимізмом і вродженою чарівністю. Вони дуже дбають про свою зовнішність, але мають проблеми із прийняттям рішень. Уродженці знаку постійно шукають нових вражень. Може, через вічну метушню ніколи старіти?

Стрілець

Стрілець – вічний оптиміст та вулкан енергії незалежно від віку. Здається, що він перебуває у постійному русі. Уродженцям знаку подобаються зміни та відкриття. Вони почуваються добре під час подорожей, як у прямому, так і в переносному значенні. Саме спонтанність дозволяє Стрільцям залишатися вічно молодими.

Риби

Риби чутливі, сором'язливі, тому часто піддаються чужому впливу. Проте з кожним роком свого життя стають впевненішими в собі, що робить їх привабливими в очах оточуючих. Аналогічна ситуація і з мріями – чим старші Риби, тим більше вони наважуються мріяти. То, може, мрії є рецептом молодості?

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.

Астрологія і гороскопи